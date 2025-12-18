ラッパーのZeebra（54）が12月10日、お笑いトリオ・リンダカラー∞のDen（31）が水曜日のMCを務めるラジオ番組『サクラバシ919』（ラジオ大阪）にゲスト出演。そこで語られた、“ある米グラミー賞歌手”に関する発言が大きな衝撃を呼んでいる。

その人物とは、世界的ラッパーであり音楽プロデューサーとしても知られるイェことカニエ・ウェスト（48）。グラミー賞に通算76回ノミネートされ、うち24回の受賞を果たしている現代ヒップホップ界を象徴する存在だ。

そんなカニエは大の親日家としても知られており、これまで妻のビアンカ・センソリ（30）とともに度々日本を訪れている。2024年10月にはビアンカとの破局説が浮上し、離婚を機に東京で暮らすと一部メディアで報じられたことも。さらに今年1月には、元妻のキム・カーダシアン（45）との間に生まれた子どもたちと銀座に姿を見せ、店内でお菓子を選ぶ様子が目撃され話題となった。

番組内でDenが「カニエ・ウェストの母ちゃんと（Zeebraが）飯食ったらしいっていう情報がきたんですけど……」と切り出すと、Zeebraは「まあ、これは本当」と即答。アルバム制作中に海外プロデューサーとのコラボを計画していた際、来日していたカニエに挨拶を申し入れたところ、マネジメントを務めていた母ドンダ・ウェスト氏から「カニエのビートが使いたいんだったら、まず私と会いなさい」と告げられたといい、当時存命だったドンダ氏と西麻布のレストランで食事をしたエピソードを明かした。

その流れでZeebraは突然、「ちなみにあれだよ。カニエ、あの辺付近に家を建ててるんだよ」と都内某所の地名をあげた。信じられない様子のDenが「えっ、カニエ・ウェストが？」と驚くと、Zeebraはさらに具体的な場所にまで言及し、その近辺の道の特徴まで補足。最後に「結構有力な情報だよ」と念押しまでしていた。

この思わぬ“爆弾発言”に、ネット上では

《まじか！カニエが移住って大物すぎるだろ》

《いやZeebra、詳しく場所まで説明しすぎだって…》

《世界的スターが東京に家を建ててるなんて考えただけで鳥肌》

と衝撃の声が相次いでいる。

以前から東京に移住するとの噂がささやかれてきたカニエ。今回のZeebraの発言だけでなく、今年3月には自身のファッションブランド「Yeezy」の日本支社を設立しており、移住説に現実味が増している。

さらにZeebraは番組で「今ね、東京に家を買うのが流行ってきてるっぽくて。海外のセレブたちが」とコメントしており、世界的スターが東京の街角に姿を現す日が訪れるのは、そう遠くないのかもしれない。