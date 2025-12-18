「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在で日本製鋼所<5631.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



１８日の東証プライム市場で、日製鋼が大幅に４日続落。同社は総合樹脂機械メーカーの大手で電力向け鋳鍛鋼品や防衛関連などで高実績を持つ。政府は防衛予算の増額の姿勢を示すなか、株価は１０月下旬に１万４７５円の高値をつけるなど上昇基調を強めてきた。ただ、ウクライナの和平協議の進展期待が高まり、足もとでは欧州の防衛関連株には値を下げる動きも目立っている。こうしたなか、防衛関連株として注目されてきた日製鋼にも売りが先行する展開となっている。



出所：MINKABU PRESS