データスタジアム株式会社は18日、スポーツを多様な立場から楽しみ、幅広いファン層に魅力を届けることで、スポーツ界のさらなる発展に貢献することを目指す取り組みの一環として、スポーツに対して情熱を持つアイドルを対象に専門知識を学ぶ場を提供するプロジェクトを始動したことを発表した。

各競技についての専門用語からデータや指標の見方、それらを利用したコメントの出し方などをプログラム化。メディア出演の経験もあるアナリストが講師を務め、プログラムの内容に沿って進めていく。

プロジェクトの始動に伴い、スターダストプロモーション仙台所属のアイドルグループ「いぎなり東北産」のメンバーである葉月結菜さんが、野球のプログラムを受講。

■プログラム概要 - サンプル（野球の場合）

STEP1：観る力の土台づくり（野球用語、公式記録、ルールなどの確認）

STEP2：解釈する力を広げる（プレーヤ試合展開の感想を自分の言葉で説明できるようになる）

STEP3：分析的な視点の開発（指標を理解し、選手やチームの特徴などを推察する）

STEP4：伝える力を磨く（「好き」や「推し」の深掘り、視聴者の共感を引き出せるようになる）

▼ いぎなり東北産・葉月結菜さんコメント

「生まれた頃から東北楽天ゴールデンイーグルスファン。球場グルメを食べ、応援歌を歌いながら野球観戦するのが趣味でした！観戦するための知識しかなかった私ですが、データスタジアムさんのおかげで野球の知識が増え野球を見る視点も変わりました！これからも楽しい野球観戦は続けながらも、もっと野球のことを知りたい!！楽しさを広めたい!！東北楽天の魅力を知ってほしい！という思いです！ぜひみなさんと野球界を微力ながら盛り上げたいです！よろしくお願いいたします！」