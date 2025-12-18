お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した“まさかの出来事”に反響が集まっている。

品川は「自分と同じ車種、同じ配色の車が止まっていて間違えて他人の駐車料金を払ってしまった」とつづり、駐車場で自身の車の車種、同色も全く同じ車他人の車の駐車料金を精算してしまうハプニングに見舞われたようだ。

「一瞬『クソっ』ってなったけど、『いやいや神社でお賽銭を入れた』と思えと自分に言い聞かせる。」と悔しさがこみあげたがグッと飲み込んだ様子。

「せめて持主が『ラッキー』って思ってくれることを願う。」と、見知らぬ相手の幸運を祈り、締めくくった。

この投稿に対し、フォロワーからは「おれ同じ車種、同じ色、同じナンバーの四桁が隣に居た事ある。」「私も同じ事した事あります！品川さんに良い事が帰って来ますように」「品川さん、ついでにうちの車もお願いします」「絶対もっと大きなラッキーを手にして下さいね」「きっと品川さんに良い事ありますよ！」「悔やむんでなくポジティブに捉えるのは素晴らしい」「大人ですね」「偉い 私なら悔しくて涙でる」「神様は見ている！」などの励ましの声が寄せられている。