お笑いコンビ・品川庄司の品川祐（53）が12日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。全盛期のレギュラー番組数を明かした。【写真】「似合います」「シブくて素敵です」“グレーヘア”の近影を披露した品川祐この日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送した。品川は全盛期にはレギュラー番組を12本持っていたと明かしたが、「2012年に0本になりまして。6年後の18年