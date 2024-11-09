M-1グランプリ』に2022年、2023年と連続出場した、人気お笑いコンビ・さや香。テンションの高い漫才が人気の二人で、徐々にバラエティ番組などへの出演も増えてきているのだが、少々テンションが高すぎたようで……。ツッコミの新山のある発言が、“プチ炎上”中だ。7日、『ダウンタウンDX』（テレビ朝日系）に出演した新山。この日は、「秋のデトックス祭り」と題して、日ごろ抱いている疑問や怒りを出演者らが吐露していく様