「歯周病で悩まれている方は、この歯ブラシを使うことをオススメします！現役歯科医師がオススメの歯ブラシについてご紹介します！」とのタイトルで配信された最新動画で、『ハプラス歯科』の理事長・木村隆寛氏が登場。木村氏は、患者とのやり取りや現場の声を交えながら、歯周病やインプラント治療後のケアに適した歯ブラシ選びについて丁寧に語った。



動画は「これは本当に衛生士さんたちに話してほしかった」と切り出しつつ、木村氏自らがクリニック6院から厳選した歯ブラシを次々と紹介していくスタイル。まずはオーラルケア社の『タフト24』を「毛の処理がしっかりしていて、毛の密度も高く、衛生士さんからも高評価。一般的ながら確かな実力」とし、矯正中や親知らず周囲のケアに便利な『プラウト』も「小さいブラシヘッドで磨き残しにアプローチできるが“練習用”としても有効」と実感を込めて説明。「細部までしっかり磨きたい方や不潔域を意識したい方におすすめ」と語った。



さらに「予防大国スウェーデンでも人気」として『テペ』を紹介。「全体的に毛が柔らかく、歯周病の患者さんや外科治療後にも最適。『傷がまだ塞がっていない時や歯茎の新陳代謝が起こっている時にも柔らかめのテペが有効』と述べ、インプラント患者にも自信を持って薦めている。



木村氏が最も推すのは『GC社のルシェロ』シリーズ。「歯周病・インプラント患者など、一人一人の状況に合わせて細かくセレクトできる『処方する歯ブラシ』のコンセプトで、衛生士も圧倒的に推している」と話し、「特徴は“先がカクッとなっている”ことと“毛の高さが違う”こと。男性向け、女性向け、さらにホワイトニング用途やインプラント専用モデルまで多彩」と紹介。加えて「歯磨き下手な人向けにグリップ感が強くてヘッドが大きめの硬いタイプもある」とのリアルな視点も明かした。



一方で「歯ブラシより、どう使うかが重要」「当て方が大事」と強調し、「道具も大事ですけど、それをどう使うかなんですよね」と本質を訴える姿も印象的だった。特に「インプラントは強く磨きすぎると汚れが落ち込みやすくなるので注意が必要。優しいブラッシングを」と述べた。



最後は「分からない方は歯科医院に行って歯磨きのやり方を是非教わってください」と呼びかけた木村氏。「磨き方の指導も含め、患者と一緒により良いケアを提案していきたい」と締めくくり、電動歯ブラシの話題は別の機会に回すという“予告”で動画を結んだ。