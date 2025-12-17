阪神ドラフト１位・立石正広インタビュー（後編）

今秋のドラフトの目玉だった立石正広（創価大→阪神１位）。プロ野球選手として戦う決意を聞くため、立石を取材し続けたライターが本人を直撃した。全３回のインタビュー後編（最終回）では、その穏やかな性格や阪神でのポジション争いについて切り込んだ。



入団発表が行なわれ、背番号９に決まった立石正広 photo by Sankei Visual





【穏やかだけど負けず嫌い】

── ドラフト会議後には横浜市長杯もありましたが、阪神ファンから声をかけられることもありましたか？

「はい。ちょっと怖かったです」

── 怖かった？

「サインを求めて、自分を押し潰すくらいの勢いで距離を詰めてこられたので（笑）。あの時はちょっと怖かったですね」

── 今後、ファンとの距離感を勉強していくことになりそうですね。ところで、立石選手は自分自身の性格をどう自己分析しますか？

「負けず嫌いだけど、穏やかだと思います。普段は野球を置いておいたら、友だちと争いたいとも思わないですし、ぎくしゃくした関係にはなりたくないので。とにかく生きやすい生活がいいですね（笑）」

── その意味では、もっとも生きづらい球団に行くことになったかもしれません。

「いえ、そこは野球となったら別ですね。勝ちたいですから」

── 穏やかな性格ということですが、今まで何かに激怒したことはないですか？

「キレたことはあっても、それを表に出したことはないですね。大学でキャプテンをしていると、いろんな嫌なことはあるんですけど」

── 立石選手が阪神でお手本になる存在として、大山悠輔選手の名前が挙がると思います。同じ右投右打の内野手というだけでなく、穏やかな性格で、努力家という内面も立石選手と共通します。大山選手については、どんなイメージを持っていますか？

「しっかりと自分の課題を見つめて、取り組んでいる方なのだろうと感じています。どうしても佐藤輝明選手が目立ちますけど、大山さんがいるからこそのクリーンアップだと思います」

【１年目から試合に出るために】

── 立石選手が１年目から試合に出ようと考えた場合、一塁には大山選手、三塁には佐藤選手、二塁には中野拓夢選手と、今季のベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞した看板選手がいます。たとえば、現状はレギュラーが固定されていない左翼を守る準備もしているのでしょうか？

「そうですね。しっかりと練習しておくように言われているので、外野用のグラブも注文しました」

── 大学日本代表候補合宿のシートノックで左翼を守ったシーンを見たことがありますが、それ以外に経験はありますか？

「それくらいですね。あの時は初めての景色だったので、『エラーしてもしょうがない』と割り切って守っていました。スローイングのフォームは内野手みたいな感じでしたけど、それなりには守れたイメージがあります」

── もちろん、内野もあきらめたわけではない？

「自分としては、できれば内野中心でいきたい思いがあります。とくにセカンドは、自分がプロで守れるかは別として、もっとうまくなれると思うので。ショート、サードも自分の肩の強さを生かせると考えると、可能性があるのかなと。本当に、全部のポジションを練習したいですね」

── 大学４年から二塁に転向して、わずか１年ですものね。少しずつ上達して、楽しさを覚え始めていたのではないですか？

「本当に楽しかったです。いろんな発見がありました」

【野球を始めて芽生えた闘争心】

── 立石選手は打撃もそうですが、「もっとうまくなりたい」という向上心を突き詰めた結果、３球団から１位指名されるだけの選手に成長したわけですからね。そういえば、バレーボール一家のご家族が、「小さい頃の正広は、どんくさい走り方をしていた」と語っている記事を読みました。

「持久走でも、最下位あたりからニコニコ笑ってお母さんのほうを見ている子どもだったそうです（笑）。でも、野球を始めてから本気で走るようになったと聞きました」

── それまでは「負けたくない」という闘争心は、あまりなかった？

「たぶん、なかったですね。やっぱり、野球を始めてからだと思います。ピッチャーをやってストライクが入らなくて、点を入れられて悔しいとか、ホームランを打ってうれしいとか。そういうものが芽生えてきたのだと思います」

── 今は相当な負けず嫌いですよね？

「負けず嫌いすぎて、負けそうな勝負になると、そもそもその勝負に立ちたくなくなるくらい、負けるのが嫌です（笑）」

── わかるような、わからないような独特の言い回しです（笑）。ところで、「どんくさい」と言われた走り方ですが、今は50メートルを６秒07（光電管で計測）するほどの俊足になっています。走り方も研究したのですか？

「研究しました。まだまだ発展途上ですけど」

── まだ速くなる余地があると。

「目標は50メートル走５秒台です。体重を増やしながら、５秒台に到達したいですね」

── 体重100キロを超えても快足のメジャーリーガーもいますからね。

「100メートル走のスプリンターには、筋肉があっても９秒台の選手もいますから」

── これからプロ野球選手になると、いろんな人がよかれと思って、いろんなアドバイスをしてくると思います。これまで以上に情報の取捨選択が重要になってくると思いますが、立石選手はどう考えていますか？

「試さないとわからない部分はあるので、まず試してみたいと考えています。ただ、そこで自分の本質が崩れてしまうと、おかしくなってしまうので。試す前に自分の課題や現状を理解しておけば、大崩れはしないと思っています」

── つねに自分自身の現在地を知る必要がある。

「自己分析ですね。それができれば、どんな環境でもうまくなれると考えています」



立石正広（たていし・まさひろ）／2003年11月１日生まれ。山口県出身。高川学園３年時に夏の甲子園に出場し、初戦の小松大谷戦で本塁打を放つなどチームの勝利に貢献。創価大では４度のベストナインを獲得。３年時から大学日本代表で中軸を任せられ、国際大会でも活躍した。2025年11月に開催されたドラフトで３球団競合の末、阪神が交渉権を獲得し入団。背番号は「９」に決まった