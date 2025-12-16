「複雑でわかりにくい」を解消へ 40種類以上を半減

気象庁は、防災のための気象情報について、これまでの警報や注意報に加えて「危険警報」を新設するなど、2026年5月下旬に大幅に刷新すると発表しました。

現在の防災気象情報は40種類以上に上り「複雑で分かりにくい」と指摘されていたことから、体系を根本から見直します。

「災害別4分類」と「5段階の警戒レベル」

新たな「分類」と「警戒レベル」が整理されます。

分類を「氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つにしたうえで、警戒レベルは高い順に「レベル5」の「特別警報」から「レベル2」の「注意報」まで統一感のある名称に変更します。

※レベル1は「早期注意情報」

レベル4相当「危険警報」を新設

また今回の大きな変更点のひとつが、「特別警報」と「警報」の間に「レベル4」にあたる「危険警報」を新設することです。

「洪水警報」などは廃止 レベル4「危険警報」で全員避難

今回の大幅な見直しで情報は体系化されますが、これまでの名称と変わるため正しい理解が必要です。

具体的には、例えばこれまで使われていた「洪水警報」や「土砂災害警戒情報」はなくなります。

代わりに「氾濫」や「土砂災害」などの災害別に、警戒レベルが付いた注意報や警報、危険警報が発表されるようになります。

また新たな「レベル4」の「危険警報」は、危険な場所から全員避難を判断するレベルです。

避難のタイミングをレベルで判断し、避難行動につなげてください。

2026年の大雨シーズンに向けて、備蓄品などの見直しに加えて、新しい防災気象情報についても理解を深めましょう。