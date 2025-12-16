高くなる前に買いたい！三つ葉の保存方法　年末まで十分持つ裏ワザ

お雑煮など年末年始のお料理に欠かせない「三つ葉」。クックパッドでも、12月25日以降の検索が一気に増え、この時期の需要の高まりが裏付けられています。一方で年末に買おうと思ったら、いつもの値段の3〜4倍？！になっていることも少なくないですよね。

今買っておけば安く買えるものの、年末年始まで持たないはず…とお困りの方におすすめしたいのが三つ葉の保存法の裏ワザです。ただ冷蔵庫に入れておくとすぐにダメになってしまうところが、十分年末まで日持ちさせることができますよ。

▼いつでも使える冷凍ワザ





使いやすい大きさ（3〜4センチ）に切り、洗ってしっかり水気を切った後、ジップ付き袋に入れて冷凍！凍ったまま汁物に入れれば、料理に彩りを添えてくれます。

▼生でも長持ちさせる方法は？





三つ葉の根元を少し洗い、三つ葉をアイスカップやカットしたペットボトルに入れ、根元が浸かるくらい水を入れるだけ！水は毎日取り換えてください。投稿してくれたHAKU2006さんによると、冬だと3週間、夏場は2週間は保たせることができたそうです。

年末年始用の食材は計画的に買うのもおすすめ！

2025年もあらゆるものが値上がりし、物価高が常に話題の中心となった1年でした。年末年始用の食材も、25日を過ぎれば一気に値上がりすること間違いなしですが、年末まで2週間を切った今、少しずつ購入していくことで家計への影響を減らすことができるかもしれません。こうした食材の保存法を活用し、計画的に購入していくことにもチャレンジしてみてくださいね。