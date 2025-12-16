お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が、15日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。女性の誘い方を明かした。

この日は、女優MEGUMI（44）、さらば青春の光の東ブクロ（40）と本音の恋愛トークを展開。リリーが東ブクロに「『家、来る？』って言おうとするじゃん。どのタイミングで言う？」と質問。東ブクロは「ほんまにムズいんですよね」と言い、「僕は傷つくのが怖いんで。だいぶ石橋をたたいて渡って、大丈夫やな、って思っても、自分からは言わないですよ。この後、どうする？って言って…」。

するとMEGUMIが「うわ〜いやかも。言ってくれよ！」と顔をしかめた。東ブクロが「これ失敗したら、この日、眠れないんですよ」と言うと、MEGUMIはさらに「でも、『どうする？』が、『俺、連れて行きたい』が含まれちゃってるよ」とダメ出し。

東ブクロは「だから、それをくみ取って、いい返事ください、なんですよ、こっちは」と答えた。そして「『何でもいいけどね』って言ったら、間髪入れずに、“家、来る？”は言えるんです。『じゃあもう1軒かな』みたいなことを言われた時に、もう1軒か、と思っちゃっていけなくなる」と話した。

それを聞いたリリーは「それは良くないですね」とバッサリ。「女の子が、どんだけ自分の中で言い訳できるかの要素を作らないとダメだから」。そして「こっちがまず言わないと。言わす、ということは女の子の責任になるやろ」。東ブクロは「はい…」と伏し目がち。リリーは「男の子がどんどん誘わないと。お酒を飲めるなら飲んで。ちょっと酔っていた、という言い訳を自分の中でできるし。言い訳をどんだけ増やすか、っていうこと」と話した。

続けて「俺はガンガン言ってるけどな。飲んでる時も、家、来たらいいやん、とか」。そして「家、来るのが普通なんだ、みたいな感覚で」と言い、2人を笑わせた。