○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ベルグアース<1383>，土屋ＨＤ<1840>，テラドローン<278A>，Ｈａｍｅｅ<3134>，ミサワ<3169>，ジェネパ<3195>，山王<3441>，グッドコムＡ<3475>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，ＳＹＳＨＤ<3988>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，ナトコ<4627>，パーク２４<4666>，アクシージア<4936>，トリプラ<5136>，Ｄサイクル<5888>，多摩川ＨＤ<6838>，プロレド<7034>，Ｆインタ<7050>，クラシコム<7110>，梅の花Ｇ<7604>，ＷＡ<7683>，レボリュー<8894>，ファースト住<8917>，ＡＢ＆Ｃ<9251>，ギフトＨＤ<9279>ほか

※東証グロース上場：ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>



出所：MINKABU PRESS