クリスマスムードが街を包み始めた12月中旬、東京駅・八重洲口で行われた「TOKYO STATION 111th Anniversary 東京エキマチ合唱団クリスマスコンサート」に可愛らしいサンタ風コーデで登場し、道行く人々をたちまち釘付けにしたのは女優の瀧本美織だ。

訪れた観客はこう語る。

「瀧本さんは顔周りの髪を強めにカールしていて、どこか外国の子どものような無邪気さを感じさせるヘアがとても印象的でした。『恋人がサンタクロース』や『ハピネス』といった定番のクリスマスソングを披露すると、観客はもちろん、足を止めた通行人まで思わず聴き入ってしまうほどでした」

そして、同イベントの司会を務めたのがフジテレビの杉原千尋アナウンサー。赤のマフラーに白のロングスカートという、クリスマスムードたっぷりの装いだ。

「イベントに華を添えていましたね。結婚発表からわずか3日後というタイミングだったこともあり、“新婚の笑顔”を間近で見られた来場者も多かったはずですよ。トークコーナーでは、瀧本さんが今年のクリスマスの過ごし方について触れる場面もありましたが、ふと『杉原アナも、旦那さんとどう過ごすか考えているのかな』と思ってしまいました。どこか幸せオーラが漂っていた印象です」

12月8日、自身が出演する情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）で結婚を生報告した杉原アナ。相手は30代のテレビ局カメラマンだという。

「MCのバナナマン・設楽統さんがお相手について聞くと、杉原さんはテレビ局のカメラマンであることを明かし、『しれっと（愛を）育んでおりました』と話しました。1カ月前の11月9日に30歳を迎えた杉原さんにとって、結婚にいいタイミングだったのでしょう。

もともと音楽と子どもが好きな彼女は、国立音楽大学音楽学部・音楽文化教育学科を卒業しており、声楽・音楽教育を学んでいた経歴はテレビ局内でも貴重です。音楽やライブカルチャーの魅力を伝えられるアナとして重宝されるタイプですね。プレゼンターとして出演している『ノンストップ！』に加えて、音楽・カルチャー番組のナレーションやMCに起用される可能性は高いでしょう」（芸能記者）

お幸せに！