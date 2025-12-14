食楽web

●年末は少し贅沢に！トップレストランの手がける焦げ感を楽しむチーズケーキで美味しい特別な年末を過ごしませんか？

日本でもトップクラスの評価を受ける東京の『スペイン料理acá （アカ）』（中央区日本橋）。その東シェフが監修するスペイン発祥のバスクチーズケーキ「BLANCA」をご存知でしょうか？

定番のプレーンタイプから季節のラインナップまで季節によって様々なタイプのチーズケーキを楽しめます。サイズもシェアするサイズのホールタイプと1人で食べきれる小さいサイズから選べるのも魅力の一つ。

バスクチーズケーキは解凍具合で味わいが変化

丸い箱に入った直径約12cmのバスクチーズケーキチーズケーキの他にプリン（1箱6個入り）もあります

そのバスクチーズケーキは、表面のしっかりとした焦げ感が濃厚さのアクセント。商品は冷蔵で到着します。そのまま食べてももちろんいいのですが、冷凍してみると、解凍具合によって味わいの変化を楽しむことができます。

例えばトロッとした感じや濃厚なテイスト……など、温度帯によって味わいが変化。一度に食べきらず、様々な温度帯に分けて楽しむのがオススメですよ。

年末には注文が殺到する可能性もあるので、余裕を持ったご注文がおすすめです。伺うのはなかなかハードルが高い高級店『スペイン料理acá （アカ） 』のシェフ監修の味をご自宅で。

自分への贅沢お世話になったあの方への贈り物として、年末年始はちょっと贅沢なチーズケーキはいかがでしょうか？

麻布台ヒルズでポップアップショップも出店中

ポップアップショップの看板

通常はオンライン販売のみですが、2025年12月末まで最先端のお店が集まる商業ビル・麻布台ヒルズでもポップアップショップを展開中。

ポップアップショップ限定のクレープ

こちらではオンラインで販売されているチーズケーキとプリンに加え、オンラインでは販売していないクレープも購入できますよ。

●SHOP INFO

BLANCA

住：東京都港区麻布台1-2-4 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット B1F

TEL：070-6519-4809

営：11:00～20:00（L.O.19:30）

https://blanca-cheesecake.com/

●著者プロフィール

Sat

東京を中心に日本全国食べ歩き。365日、食のことを考えています。何を食べるかではなくどこで誰と食べるかも大切に。大事にしてくださるリピート店を大切にしつつ、新しい体験への探求心も忘れずに今日も日々食べ歩いています。

https://www.instagram.com/foodrink0409