【プリオケ】新プリンセスのキャスト発表！ ヴィオラは鬼頭明里、ネージュは伊藤美来
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』。新たなプリンセスのキャストが発表。プリンセス・ヴィオラは鬼頭明里、プリンセス・ネージュは伊藤美来が務める。合わせて最新情報も後悔された。
＞＞＞プリンセス・ヴィオラやプリンセス・ネージュ、イベントキービジュアルをチェック！（写真8点）
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、新たなプリンセスのキャストが発表された。
第35話にて、白の女王とともにプリンセスたちの前に立ちはだっていた花の騎士が、新たなプリンセスへと変身することが明らかに。姉・すみれが「プリンセス・ヴィオラ」、妹・りりが「プリンセス・ネージュ」として、姉妹揃って新たなプリンセスへと変身を遂げる。プリンセス・ヴィオラ役は鬼頭明里、プリンセス・ネージュ役は伊藤美来が担当。今後は、新たなプリンセスとしてどのように物語に関わっていくのか、目が離せない。
また、新たなプリンセスであるプリンセス・ヴィオラとプリンセス・ネージュのキャスト発表に併せ、キャラクターソングシングル第3弾として先日リリースが発表された、『雪花繚乱』のCV情報も公開。鬼頭明里と伊藤美来が、力強く『雪花繚乱』を歌い上げている。また、プリンセス・リップル（CV：葵あずさ）が歌う『シグナル・リリカル』、プリンセス・ジール（CV：藤本侑里）が歌う『RISE PHOENIX』、プリンセス・ミーティア（CV：橘杏咲）が歌う『KIRA☆GIRA INFINITE！』など、12月24日（水）に『雪花繚乱』と同時リリースとなるカップリング曲についても、作詞・作曲・編曲など全クレジットおよび収録内容が公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
そして、2025年12月21日（日）に開催されるプリンセッション・オーケストラ2nd EVENT「FUTURE SESSION」の第2弾キービジュアルが公開された。新たにプリンセス・ヴィオラとプリンセス・ネージュの2人が加わり、プリンセス5人が揃った姿が描かれている。またイベントグッズ第2弾も公開された。
さらに、『雪花繚乱』の配信を記念したLINE MUSICキャンペーンも開催。12／15（月）より、プリンセス・ヴィオラとプリンセス・ネージュによる挿入歌『雪花繚乱』の配信がスタート。『雪花繚乱』をLINE MUSICで300回以上聴いた方を対象に、抽選で3名に【宛名入「鬼頭明里 直筆サイン入り感謝状（ホルダー入り）」】、抽選で3名に【宛名入「伊藤美来 直筆サイン入り感謝状（ホルダー入り）」】がプレゼントされる。奮って参加してほしい。
（C）Project PRINCESS-SESSION
