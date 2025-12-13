プレミアリーグ第16節ではアウェイでクリスタル・パレスと戦うマンチェスター・シティ。その前日会見が行われたが、指揮官であるペップ・グアルディオラ監督の姿はなく、アシストコーチのコロ・トゥーレ氏がメディア対応を行った。



トゥーレ氏はヤヤ・トゥーレ氏の兄で、現役引退はアーセナル、シティ、リヴァプールのBIG6の3クラブでのプレイ経験がある。



引退後はセルティックで指導者業をスタートさせ、今季からペップ・ラインダース氏とともにシティのトップチームを支えている。





その中で一度、トップチームの指揮をとったウィガン時代を回顧(9試合で解任)。もう一度監督に挑戦したいと『The Athletic』で語っている。「ウィガンでの経験は人生の中で最も素晴らしい出来事だった。アーセナルの入団トライアルが失敗に終わったように、人生で何度も挫折を経験してきたからです」「それでも私は決して諦めない。挫折を経験すると、再び挑戦したい気持ちが自然と溢れてくる」「今の仕事は素晴らしい。世界で最も優れた1つのクラブで、2人の素晴らしい人物と働いている。今まさに彼らの経験を吸収しているところだ」「将来はどうなるかわからないが、一度監督を経験すると戻りたくなるものだ。私は日々学びながら、知識をチームに共有して貢献しようと務めている。ただ、学ぶためにここにいるわけではないからだ」ペップのアシスタントコーチを務めたミケル・アルテタ監督はのちにアーセナルを成功に導くことになるが、トゥーレ氏がシティのトップチームを指揮する未来はあるのだろうか。