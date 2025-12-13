°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ô¥ë¤Î¾ï¼±¡Ö°û¤ó¤Ç¤âÍñ»Ò¤ÎÏ·²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÏËÜÅö¡©½õ»º»Õ¤¬²òÀâ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ò゚¥ë¤òÆâÉþ¤¹¤ë¤ÈÍñ»Ò¤ÏºÐ¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡©¿ô¤â¸º¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Êú¤¯¥Ô¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥ë¤òÆâÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÇÓÍñ¤¬»ß¤Þ¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Íñ»Ò¤ÎÏ·²½¤â»ß¤Þ¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÍñ»Ò¤Î¿ô¤Ï¸º¤é¤º¤Ë²¹Â¸¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤À¡£¥Ô¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓÍñ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Íñ»Ò¤Î¼÷Ì¿¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏÉÔÇ¥¼£ÎÅÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÍñ»Ò¤ÏÇÓÍñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ëè·î1000¸Ä¤º¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÍñ»Ò¤Î¸º¾¯¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍñ»Ò¤ÎÏ·²½¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íñ»Ò¤Î¼Á¤Ï¼ÂÇ¯Îð¤ËÈæÎã¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤ÇÍñ»Ò¤ÎÏ·²½¤ä¿ô¤Î¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ëÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ë¤ò°û¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÓÍñ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÇÍñÁã¤ä»ÒµÜ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Ëè·îÇÓÍñ¤·¡¢»ÒµÜÆâËì¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤ÏÇí¤¬¤·Íî¤È¤¹¡ÊÀ¸Íý¡Ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢»ÒµÜ¤äÍñÁã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ô¥ë¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢ÈòÇ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤ËÈ÷¤¨¤Æ»ÒµÜ¤äÍñÁã¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²¹Â¸¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈHISAKO¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
