「日本とは試合ができるのに、なぜ韓国とはできないのか？」聖地での日英戦決定に韓国メディアは恨み節 イングランド代表監督の発言に嘆き「だから招待されなかった…」
ライバルのビッグマッチ実現に嘆き節が止まらない。
周知の通り、来年の３月31日に、日本代表がイングランド代表と聖地ウェンブリーでフレンドリーマッチを行なうことが決定した。
この報を受けて、悔しさを露わにしたのが韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「日本とは試合ができるのに、なぜ韓国とはできないのか？」と見出しを打った記事を掲載。「日本は2026年北中米ワールドカップに向けて、準備を進めている。来年３月には、“サッカーの聖地”でイングランドとの親善試合が確定した」と報じた。
同メディアは「日本は、自分たちのパフォーマンスを正当に評価する機会を得ることになるだろう。ロンドンにある“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムは９万人の観客を収容可能だ。アウェーでのワールドカップの興奮を一足早く体験できる機会となる。来年３月にヨーロッパの強豪国との親善試合を控えているホン・ミョンボ監督のチーム（韓国代表）にとっては、少々残念な結果となった」と嘆いた。
記事は、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が「FIFAランキングトップ20のチームと対戦したかった。ヨーロッパ以外の相手との対戦で自分たちを試す機会も求めていた」と発言したと紹介。「トゥヘル監督の言葉通りなら、韓国はFIFAランキング20位圏外だから招待されなかったということだ。韓国のFIFAランキングは22位（日本は18位）だ」と続けている。
韓国はまだ相手が決定せず、焦燥感も漂っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
周知の通り、来年の３月31日に、日本代表がイングランド代表と聖地ウェンブリーでフレンドリーマッチを行なうことが決定した。
この報を受けて、悔しさを露わにしたのが韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「日本とは試合ができるのに、なぜ韓国とはできないのか？」と見出しを打った記事を掲載。「日本は2026年北中米ワールドカップに向けて、準備を進めている。来年３月には、“サッカーの聖地”でイングランドとの親善試合が確定した」と報じた。
同メディアは「日本は、自分たちのパフォーマンスを正当に評価する機会を得ることになるだろう。ロンドンにある“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムは９万人の観客を収容可能だ。アウェーでのワールドカップの興奮を一足早く体験できる機会となる。来年３月にヨーロッパの強豪国との親善試合を控えているホン・ミョンボ監督のチーム（韓国代表）にとっては、少々残念な結果となった」と嘆いた。
韓国はまだ相手が決定せず、焦燥感も漂っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】