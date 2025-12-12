俳優・望月祐治さんが死去 所属事務所が発表「未だ信じられません」 舞台「イケメン戦国」など出演
俳優の望月祐治さんが11月上旬、亡くなった。12月11日に所属事務所・PUMP×EARTHがブログとSNSで伝えた。
【写真】望月祐治さんの写真を添えて…死去を伝えた事務所の発表
発表で「望月祐治さん逝去について」と書き出し、「この度、大切な仲間であり友人でもあった望月祐治さん［愛称モッチー］が11月上旬に永眠いたしました」と報告した。
続けて「共に戦い、多くを支えてくれた存在を失ったことが、未だ信じられません。生前、皆さまから賜りましたご厚情に、心より感謝申し上げます」とつづり、「葬儀はご遺族の意向により、親族のみで執り行われました。本投稿は、ご遺族の了承を得たうえでお知らせしております」などと説明。「お別れの機会については、関係者の方へ個別にご案内いたしますので、必要な方はお問い合わせください」と連絡先を添え、最後に「どうかゆっくりお休みください」と締めくくった。
望月さんは1984年2月18日生まれ、O型。アクションや殺陣もこなす。舞台「イケメン戦国」シリーズのほか、ミュージカル『刀剣乱舞 〜花影ゆれる砥水〜』などに出演。またドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）や大河ドラマ『光る君へ』（NHK）、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』（フジテレビ系）などでアクションスタッフとしても活動した。
【写真】望月祐治さんの写真を添えて…死去を伝えた事務所の発表
発表で「望月祐治さん逝去について」と書き出し、「この度、大切な仲間であり友人でもあった望月祐治さん［愛称モッチー］が11月上旬に永眠いたしました」と報告した。
続けて「共に戦い、多くを支えてくれた存在を失ったことが、未だ信じられません。生前、皆さまから賜りましたご厚情に、心より感謝申し上げます」とつづり、「葬儀はご遺族の意向により、親族のみで執り行われました。本投稿は、ご遺族の了承を得たうえでお知らせしております」などと説明。「お別れの機会については、関係者の方へ個別にご案内いたしますので、必要な方はお問い合わせください」と連絡先を添え、最後に「どうかゆっくりお休みください」と締めくくった。
望月さんは1984年2月18日生まれ、O型。アクションや殺陣もこなす。舞台「イケメン戦国」シリーズのほか、ミュージカル『刀剣乱舞 〜花影ゆれる砥水〜』などに出演。またドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）や大河ドラマ『光る君へ』（NHK）、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』（フジテレビ系）などでアクションスタッフとしても活動した。