「疲れたね。現役中より全然疲れた」“文化人”に転向した天才が感じる明確な変化。最も印象的な出来事は？「やっぱ１番は…」
「疲れたね。現役中より全然疲れましたね。やったことないことばっかりやったから、１日の決まりがないので。でも現役の時から僕、全然寝なくてもいける人やったので、すごい今に活きてるなっていう。解説とか夜中が多いじゃないですか。だから全然大丈夫で、充実した１年でしたね」
12月11日に行なわれたJリーズアウォーズ後、この１年をそう総括したのは、功労選手賞を受賞した柿谷曜一朗氏だ。
プロキャリアの原点セレッソ大阪に加え、スイスの強豪バーゼル、名古屋グランパス、徳島ヴォルティスでもプレーし、昨季限りでユニホームを脱いだ。引退後は、「サッカー系の文化人」として活躍。「槙野（智章）さんや内田（篤人）さんっていうすごく良いお手本があるので、とりあえずなぞりながら」メディアを賑わせている。
最も印象的な出来事には、テレビ番組での取材でスペインに飛び、久保建英を直撃したことを挙げた。
「サッカーで言うと、やっぱ１番は久保くんに会いに行ったことかな。嬉しかったです。だってね、行ける機会ないじゃないですか。あと、俺全然体力もなければ、別に足が速いキャラじゃないのに走る系が多いし、そういうのも良い経験になったというか、楽しい」
ピッチを離れ、久保らが活躍する森保ジャパンへの思いが強くなったようだ。
「より日本代表を応援したくなりましたし、来年のワールドカップに向けて、とにかく、ちょっとでも日本代表の役に立つために、サポーターを巻き込んで応援してもらうために、力を貸せれたらなと思います。ただワールドカップを見るんじゃなくて、ワールドカップに出る国とかもちゃんと勉強して、色んな人に伝えたいです。
俺、現役中サッカーを１回も見てないんでね。自分の試合も見なかったんですよ。（それが今ではレアル・マドリー所属のアルバロ・）カレーラスとか知ってるもん。もうレアルとバルサの試合は今シーズン全部見てますし、Jリーグもそうです。見てるだけですけどね。選手は覚えれます。『これ誰やろ』って思う時間がない方が、スムーズに話ができるじゃないですか。特長さえ分かってれば、どういう選手が合うかとかも話しやすいので、ほんま勉強ばっかりですね」
文化人として幅広く活動するなか、特に極めていきたいものはあるのか。35歳のレジェンドは「この１年でちょっと明確に自分のやりたいことが見つかり出したので、それのためには露出も必要」と伝えた。ただ、それが何かと問われれば、「内緒です」と煙に巻いた。
“ジーニアス”の異名をとった稀代のファンタジスタの、唯一無二のセカンドキャリアから目が離せない。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
