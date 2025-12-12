元俳優の前山剛久さん（34）が12日までに自身のインスタグラムを更新。六本木のメンズラウンジに勤務していると明かした。

ストーリーズを更新し、夜の六本木を笑顔で闊歩（かっぽ）している動画を公開。その動画に、勤務しているTikTokのリンクを添付。TikTokの動画の最後に、勤務している店舗名を公開している。「真叶（まなと）です。宜しくお願いします」とつづった。店舗の公式サイトにも自身の写真を用いて「真叶」の名が掲載されている。

前山さんは昨年11月の舞台「ある日の通り雨と共に」で俳優復帰を予定していたが、上演見送りとなった。舞台の公式SNSで「関係各所と協議の上、安全性の確保が困難になったと判断しまして上演を見送らせていただくこととなりました」と発表された。

その後、前山さんはSNSで「盗撮男」「不倫され男」「デスペラード教」などの演技動画をアップしたが、「これ以上ファンを失望させないで」「もうやめましょうよ」などのコメントが殺到し、投稿をすべて削除。自身のインスタグラムで「自分の本当にやりたい事、自分自身について、沢山考えました」「無理せず、もっと自然体で僕自身のペースでSNS投稿をしたいと思います」とつづっていた。

そして自身のYouTubeを通じてVlogを投稿。元俳優として新たなスタートを切ると宣言。「皆様と素敵な時間を共有できるように。33歳男性・元俳優のお台場散策」とコメントし、お台場を散策するVlogをアップした。

前山さんは22年6月末で芸能界引退後、33歳の誕生日を迎えた2月7日にインスタグラムのアカウントを開設。21年に35歳で亡くなった女優神田沙也加さんとの真剣交際を公表していたことでも知られる。