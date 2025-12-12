ノーベル賞の授賞式が行われ、生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文さんと、化学賞に選ばれた京都大学の北川進さんからは喜びの声が聞かれました。

しかしその一方で、ノーベル賞受賞者の中には、国からその快挙を歓迎されなかった人もいます。平和賞を受賞したベネズエラのマリア・マチャドさんは、国に妨害されながらも秘密裏にベネズエラを出国し、11日にノルウェーのオスロに姿を現しました。

■ノーベル賞受賞 坂口さん、北川さんは

オーケストラの演奏とともに始まったノーベル賞の授賞式。北川さん、そして坂口さんが拍手喝采の中、受賞しました。その後行われた晩さん会も、和やかな雰囲気に包まれていました。

式を終えた坂口さんは…。

ノーベル生理学・医学賞 坂口志文氏

「こういうかたちで長年の研究を認めていただいて、子どもたちにもいい刺激になればいいと思います」

■平和賞マチャド氏…娘が代理で出席

一方、式への参加がかなわなかった受賞者もいました。

ノーベル平和賞に選ばれたベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏です。

独裁色が強まるベネズエラで民主化を求める活動を続けていて、「独裁から民主主義への公正かつ平和的な移行を実現するために闘った」として、授賞が決まっていました。

しかし、ベネズエラのマドゥロ政権がマチャド氏らを弾圧していて、当局からは国外への渡航禁止令が。つまり授賞式のために出国することができない状態になっていました。

そのため、マチャド氏の娘が代理で授賞式に出席。

マチャド氏の娘

「母は必ず約束を守りノルウェーに来ます」

母は必ず来ると宣言していました。

■マチャド氏の出国劇にトランプ氏の支援が

政権からの圧力がある中、娘の言葉の通りノルウェーを目指したマチャド氏。

アメリカメディアによると、船で秘密裏にベネズエラを出国しオランダ領のキュラソーへ。その際、かつらをかぶって変装したといいます。

その後、関係者が用意したプライベートジェットでアメリカのメイン州に立ち寄り、ノルウェーのオスロに向かったということです。

そして…。授賞式には間に合わなかったものの、決死の思いで駆けつけたマチャド氏。

実はこの一連の出国劇。アメリカのトランプ大統領の支援があったことを、マチャド氏が明かしました。

ノーベル平和賞 ベネズエラ野党指導者 マリア・コリナ・マチャド氏

「ベネズエラは自由と希望に満ちた国になります。我々のベネズエラでの経験が世界で証明してくれると信じています。平和をもたらすためには、民主主義が必要であるということを」

会見では前向きなメッセージを発信。ただ、帰国すればベネズエラ政権に拘束されるおそれもあるということです。

（12月11日放送『news zero』より）