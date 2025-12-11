「真ゲッターロボ 世界最後の日」より「MODEROID ゲッター1(OVA版）」、「MODEROID ブラックゲッター」が12月12日に予約開始
【MODEROID ゲッター1(OVA版）】 【MODEROID ブラックゲッター】 12月12日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ゲッター1(OVA版）」と「MODEROID ブラックゲッター」を12月12日12時より予約受付を開始する。
本商品はOVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場した「ゲッター1（OVA版）」と「ブラックゲッター」をプラモデル化したもの。
公開された予告画像では劇中デザインが再現された「MODEROID ゲッター1(OVA版）」が確認でき、手にはゲッタートマホークが握られている。バックには「ブラックゲッター」が映っており、特徴的な瞳やマスクなども確認できる。
🪓#メカスマ さきどり情報 🪓- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) December 11, 2025
アニメ『#真ゲッターロボ 世界最後の日』より
復讐に燃えるゲッターが
#MODEROID シリーズでプラモデル化！
🔴「ゲッター1（OVA版）」
⚫️「ブラックゲッター」
明日12/12 12時より、2体同時予約開始！ #グッスマ pic.twitter.com/JgCwbXVfdt
(C)1998 GO NAGAI-KEN ISHIKAWA/DYNAMIC-BANDAI VISUAL-MARUBENI-AYERS