【MODEROID ゲッター1(OVA版）】 【MODEROID ブラックゲッター】 12月12日12時より予約開始

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ゲッター1(OVA版）」と「MODEROID ブラックゲッター」を12月12日12時より予約受付を開始する。

本商品はOVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場した「ゲッター1（OVA版）」と「ブラックゲッター」をプラモデル化したもの。

公開された予告画像では劇中デザインが再現された「MODEROID ゲッター1(OVA版）」が確認でき、手にはゲッタートマホークが握られている。バックには「ブラックゲッター」が映っており、特徴的な瞳やマスクなども確認できる。

(C)1998 GO NAGAI-KEN ISHIKAWA/DYNAMIC-BANDAI VISUAL-MARUBENI-AYERS