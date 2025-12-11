あと2週間でクリスマスを迎えます。子どもたちにとって楽しみなのは、やはりプレゼントです。今シーズンの人気アイテムのトレンドを取材しました。

【写真を見る】クリスマス商戦始まる 世代を超えて楽しめるおもちゃが大人気 現代版ベーゴマやベイブレードも注目

大分市のイオンパークプレイス大分店では、クリスマス商戦に向けて11月上旬から特設コーナーが登場しました。

子どもたちにサンタへのお願いを聞いてみると、

（子どもたち）「エルサのおもちゃがほしい」「仮面ライダーゼッツのバックルがほしい」「恐竜のラジコンがほしいです」「カービィとポケモンの詰め合わせを頼みます。サンタさん、待ってます！」

今年のキーワードは「世代を超えて楽しめるおもちゃ」です。現代版のベーゴマや、平成にヒットしたベイブレードなど、世代を問わず楽しめるアイテムが人気を集めています。

また、気軽に写真を撮れるデジタルトイカメラなどの液晶玩具も話題です。今年はさらに新商品も登場しています。

（中島記者）「子どもたちに人気のリカちゃんには、アイシャドウやチークパレットが付いていて、かわいくメイクが楽しめます。」

メイクは水で濡らしたティッシュで拭き取ることができるため、繰り返し遊べるのがポイントです。

（イオンパークプレイス大分店 おもちゃ担当・安藤麻里子さん）「年に一度のクリスマスに、ご家族やご友人との楽しい時間をお手伝いできればと思います。さまざまなおもちゃを多数取りそろえ、サンタさんのお越しをお待ちしております」

イオンパークプレイス大分店では、クリスマス商戦のピークを20日から23日と見込んでいます。