この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラー・作家Ryotaが語る「親しき仲にも絶対NGな7つの行動」“これを許せば関係は崩壊”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で活躍するカウンセラーで作家のRyota氏が、『【関係が壊れる原因】親しい人にでも許してはいけない7つのこと／距離が近いからこそトラブルになるポイントがコレだ！』と題した動画を公開した。動画内でRyota氏は、親しいからこそ許されるべきでない“NG行動”について深掘りし、「親しいから何でも我慢できるわけではない」と断言。人間関係が大きく崩れる危険を警鐘した。



まずRyota氏が挙げたのは、「あなたの大切な人への否定」だ。恋人や配偶者、子ども、推しといった自分の大事な存在を親しい相手に冗談や皮肉でけなされることが、「自分を否定される以上にしんどいこと」と語り、「その積み重ねで縁を切った経験もある」と自身のエピソードも交えた。“親しさ”を免罪符にした“無遠慮な揶揄や悪口”が、根深いモヤモヤを生み関係を壊す原因になると力説する。



さらに「自分の持ち物や技術を都合よく扱われる」「大損害につながる行動」「プライバシーの侵害」「時間や手間を一方的に奪う」「都合よく使われる」といった “親しいから”と見過ごされやすい6つの行動も注意点として挙げた。とくに、頼みごとや技術の押しつけによって「係にされる」状態が長く続くと、自分ばかりが負担し、相手の“要求”だけが肥大化すると指摘。「親しいから何でもやってくれるでしょというのは、逆に“都合よく使われている”サイン」と警戒を促した。



また、Ryota氏は「価値観の否定」も“許してはいけない”と強調。自分の家族を大切にする、創作活動を重んじるなどの各人の価値観に対し、「親しい人こそ敬意を払うべき」と説き、「その価値観を否定されたら距離を置くのが自然」だと語った。「お互いの価値観をすり合わせられないなら“支配的・過干渉な関係”へと陥る」と、関係性のリスクを明確に示している。



動画の終盤では、「親しいからといって何でも許す必要はない。違和感があるなら率直に『やめてほしい』と伝えよう」と呼びかけ、「そこですり合わせができない場合は距離を取るのが健全」とまとめた。Ryota氏の提案は、“親しい相手だからこそ”距離感や一線を大切にする――そんな現代人への温かいメッセージに溢れていた。