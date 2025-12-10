元教員FPが警鐘『高額療養費制度を知らないと損をする』日本の医療制度と保険の正しい関係
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元教員でFPの秋山ひろ氏が運営するYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【あなたもチャレンジ】年金のリアルがわかる7問クイズ／実は間違えやすい落とし穴も！」と題した動画を公開。
社会人なら知っておくべきお金に関する知識をクイズ形式で解説した。
動画で秋山氏は「オトナなら知るべき7つの数字」の一つとして、「約9万円」という数字を提示。
これが日本の公的医療制度が“世界一”と言われる理由に関係すると問いかけた。この数字の正体は、高額療養費制度における医療費の自己負担上限額である。
高額療養費制度とは、医療費が高額になった場合でも、自己負担額が一定の上限を超えることなく済む制度だ。
秋山氏によると、一般的な所得の会社員であれば、1カ月に支払う医療費の上限は「だいたい9万円」になるという。さらに、高額な医療が数カ月続いた場合は、上限額がさらに引き下げられる仕組みもある。
秋山氏は、この制度の存在を「知っておかないと貧乏になる」と強調。
その理由として、多くの人が高額療養費制度を知らないまま、過剰な民間の生命保険や医療保険に加入してしまっている実態を指摘した。「高額療養費制度を知らずして、生命保険や医療保険に入るのはやめましょう」と断言する。
氏は保険の手数料の高さを「1杯5,000円のカレーライス」に例え、「手数料がいくらかもわからないのに保険に入るのは、5,000円のカレーを注文するようなもの」と解説。保険は手数料が非常に高く、支払った保険料の多くが保障ではなく手数料に消えていると警鐘を鳴らした。
医療費には公的な「天井」があるという事実を知ることは、自身の資産を守るための重要な知識となる。動画は、公的制度への理解が、無駄な支出を避けるための強力な“シールド”になることを示唆している。
社会人なら知っておくべきお金に関する知識をクイズ形式で解説した。
動画で秋山氏は「オトナなら知るべき7つの数字」の一つとして、「約9万円」という数字を提示。
これが日本の公的医療制度が“世界一”と言われる理由に関係すると問いかけた。この数字の正体は、高額療養費制度における医療費の自己負担上限額である。
高額療養費制度とは、医療費が高額になった場合でも、自己負担額が一定の上限を超えることなく済む制度だ。
秋山氏によると、一般的な所得の会社員であれば、1カ月に支払う医療費の上限は「だいたい9万円」になるという。さらに、高額な医療が数カ月続いた場合は、上限額がさらに引き下げられる仕組みもある。
秋山氏は、この制度の存在を「知っておかないと貧乏になる」と強調。
その理由として、多くの人が高額療養費制度を知らないまま、過剰な民間の生命保険や医療保険に加入してしまっている実態を指摘した。「高額療養費制度を知らずして、生命保険や医療保険に入るのはやめましょう」と断言する。
氏は保険の手数料の高さを「1杯5,000円のカレーライス」に例え、「手数料がいくらかもわからないのに保険に入るのは、5,000円のカレーを注文するようなもの」と解説。保険は手数料が非常に高く、支払った保険料の多くが保障ではなく手数料に消えていると警鐘を鳴らした。
医療費には公的な「天井」があるという事実を知ることは、自身の資産を守るための重要な知識となる。動画は、公的制度への理解が、無駄な支出を避けるための強力な“シールド”になることを示唆している。
YouTubeの動画内容
関連記事
登録者10万人YouTuberが指南！「国は適当に申告してほしい」年末調整＆確定申告で損しない4つの秘訣
登録10万人超えYouTuberが警鐘「無料や割引に釣られる人は老後破産一直線」“あなたの大切なお金が取られてしまう罠”を警告
登録者10万人YouTuber・FP秋山ひろが警鐘 「年金繰り下げは損？『後悔した人をよく見る』」
チャンネル情報
堅い専門家ではなく、息子の立場から、お金のことをオカンに伝えるというチャンネルです！