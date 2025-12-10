飯田哲也、自身の故障歴を明かすも「感覚が飛び抜けている」と関節ケアの第一人者も驚愕。天才的な身体能力の秘密とは
関節ケアの第一人者・角田紀臣氏が、自身のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」で、「【衝撃】右膝が痛い原因は左膝だった!?足首の関節ズレからきれいにはめ込むゴッドハンド【飯田哲也さん】」と題した動画を公開。ゲストに元プロ野球選手の飯田哲也氏を迎え、現役時代の怪我や、天才的と評される身体感覚について語った。
飯田氏は、1990年代にヤクルトスワローズの黄金期を支えたレジェンド。7年連続でゴールデングラブ賞を受賞した卓越した守備力と俊足で知られる。引退後もゴルフを得意とし、プロ並みの腕前を持つという飯田氏は、野球とゴルフの動きは「ほぼ一緒」で「上で振るか下で振るかだけ」だと持論を展開した。さらに、「（ゴルフは）止まってるボールを打つんだから、できないわけないじゃないですか」と語り、150km/hの球を打ち返してきたプロならではの感覚を覗かせた。
また、自身の成長の秘訣について、特定のコーチに師事するのではなく、他人の動きを観察し、試行錯誤を繰り返す中で自身のスタイルを確立してきたと明かした。「人の動きを見る癖があって」「こうやって打っているんだとずっと見ていた」と語る飯田氏。良いと思った動きをすぐに再現し、自身の感覚とすり合わせながら改善を繰り返してきたという。この話を聞いた角田氏は、「感覚が飛び抜けていると思う」と、その卓越した自己分析能力と身体感覚に驚きを見せた。
しかし、輝かしいキャリアの裏では、肩鎖関節の脱臼や靭帯断裂、後十字靭帯の損傷など、数々の大怪我に悩まされてきたことも告白。現在は特に右膝に痛みがあるという。角田氏は、怪我を負った左膝をかばうことで右半身に負担がかかっている可能性を指摘し、痛みの根本原因を探るべく施術を開始した。
動画では、アスリートとして驚異的な身体能力を発揮してきた飯田氏の「感覚」の鋭さに迫るとともに、長年のプレーで蓄積された身体の不調の原因を解き明かしていく。超一流ならではの独自の理論と、それを支えてきた身体の秘密が垣間見える内容となっている。
