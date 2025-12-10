バイエルンvsスポルティング スタメン発表
[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](アリアンツ・アレーナ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
[スポルティング]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 2 マテウス・レイス
DF 20 マキシミリアノ・アラウホ
DF 22 イバン・フレスネダ
DF 26 ウスマン・ディオマンデ
DF 72 エドゥアルド・クアレスマ
MF 10 ジョニー・カタモ
MF 27 アリソン・サントス
MF 42 モルテン・ヒュルマンド
MF 52 ジョアン・シモエス
FW 97 ルイス・スアレス
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 41 ジエゴ カライ
DF 13 ゲルギオス・バジャニディス
DF 25 ゴンサロ・イナシオ
DF 70 Salvador Blopa
DF 91 リカルド・マンガス
MF 5 守田英正
MF 14 ギオルギ・コチョラシュビリ
MF 73 Eduardo Felicíssimo
FW 28 ロドリゴ・リベイロ
FW 58 Flávio Gonçalves
FW 89 フォティス・ヨアニディス
監督
Rui Manuel Gomes Borges
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります