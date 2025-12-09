【ポケモン】ニンフィアが持つ癒しの地からを表現したネックレス＆リングが登場！
ユートレジャーより、『ポケットモンスター』のニンフィアをデザインに施したネックレスとリング（指輪）が、2025年12月9日（火）に発売。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて取り扱われる。
このたびの新作はニンフィアをモチーフにしたネックレスとリング。シルバーにピンクゴールドコーティングを施し、ニンフィアが持つ癒しの力を表現している。
セットで身に着けてコーディネートを楽しめるデザインとなっている。
むすびつきポケモンのニンフィアをデザインに施したネックレス。
素材はシルバーにピンクゴールドコーティングを施し、ニンフィアが持つ癒しの力を表現。見る角度によってきらめきの変化を楽しめるマザーオブパール（白蝶貝）をベースに、そばにはピンクトルマリンが優しく寄り添う。身に着ける人と大切な日々をそっとつなぐジュエリーだ。
むむすびつきポケモンのニンフィアをデザインに施したリングは、シルバーにピンクゴールドコーティングを施し、ニンフィアが持つ癒しの力を表現。ベースに使用したマザーオブパール（白蝶貝）は、見る角度によってきらめきの変化が楽しめる。
身に着ける人と大切な日々をそっとつなぐジュエリーだ。
ネックレスとリングをあわせて身に着け、コーディネートを楽しむのも素敵。
注文を受け付けるユートレジャーコンセプトストア池袋では、リングのサイズ計測なども承っているので、ぜひこの機会に立ち寄ってみては。
