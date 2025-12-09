¡Ö¿À¸Í¤Ë¤¹¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖAFC¤Î¿³È½ÃÄ¤ÏÌµÇ½¡×½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤Ç¥É¥í¡¼·èÃå¡£¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À®ÅÔ¤ËÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ã¤«¤ê¡ÖÆâÍÆ¤Ê¤ÉÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡ÚACLE¡Û
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£¶Àá¤¬12·î£¹Æü¤Ë³«ºÅ¡£¿À¸Í»Ô¸æºê¸ø±àµåµ»¾ì¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÀ®ÅÔÍÖ¾ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿À¸Í¡£18Ê¬¤ËÉðÆ£²Åµª¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¿Å¾¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤¬Æ°¤¯¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀ®ÅÔ¤Ï45¡Ü£±Ê¬¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ëÃÆ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢À®ÅÔ¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£77Ê¬¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤Î¥Ï¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆÀ¤¿PK¤òF¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤¬»ÅÎ±¤á¤ë¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¿À¸Í¤Ï90Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¡¢º´¡¹ÌÚ¼«¤é¤¬³Î¼Â¤ËÄÀ¤á¤ë¡£»î¹ç¤Ï£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÄ¾ÇÅ吧¡Ù¤âÂ®Êó¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢·ë²Ì¤äÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPKÈ½Äê¤Ê¤É¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Â»¼º¤À¡ª¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¿ôÊ¬¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀ®ÅÔ¤ÏËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¿À¸Í¤Ë¤¹¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ïµ¶¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼PK¤À¤Ã¤¿¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖAFC¤Î¿³È½ÃÄ¤ÏÌµÇ½¡£ÌÀÇò¤Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤¿¡©¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ëº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¡×¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆâÍÆ¤Ê¤ÉÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¡ÖÀ®ÅÔ¤è¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£±¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¾Î»¿¤ä¥¨¡¼¥ë¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿À¸Í¡£18Ê¬¤ËÉðÆ£²Åµª¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¿Å¾¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤¬Æ°¤¯¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÀ®ÅÔ¤Ï45¡Ü£±Ê¬¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ëÃÆ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢À®ÅÔ¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£77Ê¬¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤Î¥Ï¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆÀ¤¿PK¤òF¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤¬»ÅÎ±¤á¤ë¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¿À¸Í¤Ï90Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¡¢º´¡¹ÌÚ¼«¤é¤¬³Î¼Â¤ËÄÀ¤á¤ë¡£»î¹ç¤Ï£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Â»¼º¤À¡ª¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¿ôÊ¬¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀ®ÅÔ¤ÏËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¿À¸Í¤Ë¤¹¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ïµ¶¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤³¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼PK¤À¤Ã¤¿¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖAFC¤Î¿³È½ÃÄ¤ÏÌµÇ½¡£ÌÀÇò¤Ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤¿¡©¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ëº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¡×¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆâÍÆ¤Ê¤ÉÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¡ÖÀ®ÅÔ¤è¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£±¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¾Î»¿¤ä¥¨¡¼¥ë¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª