海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【月25万円】海外移住初心者におすすめ！東南アジア移住で資産を拡大する方法について解説します」と題した動画で、近年、富裕層や芸能人からも注目されるマレーシア移住について、現地在住の専門家を交えてその実態を解説した。



動画ではまず、マレーシアが移住先として人気を集める理由を解説。「教育移住」やリタイア後の生活拠点としてだけでなく、物価の安定性や日本との時差が1時間という近さから、「海外移住初めての人が選ぶ国としてマレーシアは実はおすすすめ」だと宮脇氏は語る。



さらに、マレーシア不動産投資の専門家であるジャンナ氏をゲストに迎え、長期滞在ビザ「MM2H（マレーシア・マイ・セカンド・ホーム）」の最新制度について深掘りした。ジャンナ氏によると、最新の制度では「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の3つのランクが設けられ、不動産購入と定期預金を組み合わせることで取得が可能になったという。特に最上位の「プラチナ」は最長20年の滞在に加え、就労やビジネスも可能になるなど、富裕層や投資家にとって魅力的な内容となっている。



生活環境についても、多民族国家であるマレーシアでは「共通語としては英語」が広く使われ、第二言語としての英語であるため日本人にも聞き取りやすいとジャンナ氏は説明。交通インフラも整っており、配車アプリ「Grab」が安価で利用できるため、車を持たなくても生活に困ることは少ないという。また、家賃相場については、中心部の高級レジデンスでも1ベッドルームが月30万～35万円、ファミリー向けの広い物件でも25万円程度から借りられると述べ、東京と比較して割安な点を強調した。



不動産価格に関しても、中心部のモール直結物件は資産価値が上がりやすい傾向にあり、過去には築16年で1.8倍になった例もあるという。最後に宮脇氏は、ビザ制度が今後変更される可能性もあるため、「移住してみたいとか、ビザ取りたいなという人は早めに動かれることをおすすめします」と締めくくった。