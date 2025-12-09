ご当地スーパーでローカルなお土産探し！ 【ドイツ・南部編】
お土産の調達なら地元のスーパーで買うのが安い！という不定期連載の人気シリーズ。
「番外編」として、海外のスーパーマーケットで調達したい、また実際に調達したお土産を紹介する。今回は日本人旅行者も滞在者も多い国の１つ、「ドイツ」南部で買ったお土産を取り上げる。
まず、ドイツの代表的なお土産は「チョコレート」だ。お菓子だとほぼチョコレート一択といっても過言ではない。
日本でも売られている「Ritter Sport 」(リッタースポーツ)は、ドイツ本国のほうが日本より安く、しかも種類が豊富である。知名度の高いドイツのブランドなので、あげるとまず喜ばれる。
また、「Manner」のウエハースもおすすめ。オーストリアだが、ドイツ南部はオーストリアに隣接し、「Manner」を見かけることが多い。甘くて濃厚な味は万人受けして満足度が高い。
HARIBO（ハリボー）も、ドイツのお菓子。世界で始めて「グミ」を開発した製薬会社で、1920年にドイツのボンで創業した。
日本のスーパーでも見かけるが、本場ドイツは品数が圧倒的に多い。これもとても安いので、「ドイツへ行ってきました！」というお土産にはもってこいである。
これも日本でも知名度が高いブランド「ダルマイヤー」は、実はミュンヘンが本場。1700年創業で、ヨーロッパで指折りの高級食材専門店である。おすすめはコーヒーで、スーパーで安く手に入る。当然ながら、日本で買うよりも安い。
日本に帰国してもドイツ料理の味を、しかも簡単に再現したいなら、「Maggi」シリーズがおすすめ。例えば、白アスパラのスープは、日本ではめったに見かけない。
また、ドイツの首都ベルリン名物「カリーヴェスト」は、ベルリンの街じゅうで売られているB級グルメ。この1袋ですぐに、簡単に再現できる。
どれも1〜2ユーロほどと安く、荷物でもそうかさばらないのもいい。
ドイツ南部のバイエルン州は、アルプス山脈のふもとにある。そのため、きれいな空気と自然豊かな環境で「はちみつ」生産がよく知られている。農薬などを含まない純粋なはちみつは、その品質の高さから人気が高い。日持ちするはちみつを、ドイツ土産として持ち帰るのもおすすめだ。
レジ袋の有料化で、エコバッグはどこでも重宝する。スーパーで売られているエコバッグはさほど高くなく、しかも地名入りだとお土産に最適。いくら増えても使われるエコバッグを、お土産でいかがだろうか。
【ドイルの主なローカルスーパー】
・REWE
・Lidl
・ALDI
(Written by AS)
