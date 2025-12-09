フリーアナウンサーの中川安奈（32）が8日放送のテレビ東京系「主治医が見つかる診療所」（月曜 後8・00）に出演。食生活にダメ出しをされた。

この日は危険な病へのリスクを高める原因にもなる、血糖値が急激な上昇を起こすなどの状態「血糖値スパイク」について特集。

グラビアにも挑戦している中川アナは「急に太らないようにとか、アナウンサーになってもう10年たつんですけど、ちゃんと体のボディーラインはキープできるように頑張っています」と語ったが、VTRで紹介された食事の食べ方にはダメ出しが。

まず、朝食を抜き午後2時に十穀米と明太子と味噌汁を食べたことについて、コーナー担当医師は朝食を食べず、空腹の時間が長いため糖の吸収が良くて血糖値が上がりやすいと指摘。中川アナは「16時間ダイエットのつもりだった」と言うものの、「抜きすぎです」と言われた。実際、中川アナの食後の血糖値は「血糖値スパイク」の基準180を超える192を記録。

その後ジムに行き、夕食は大好きなラーメン屋へ。スパイストリプルパクチーラーメンと小ライスをオーダーし、「最初に食べる麺が一番おいしい」と、麺から食べ始め、続いて麺をライスに乗せて「この食べ方、最高においしいですよ」と20分ほどで完食。すると、血糖値はこの日最高値の215まで上昇。この食べ方に医師は「はっきり言って、最悪の食べ方ですね。どうしてこうなっちゃったんだろうか？」と疑問を呈した。炭水化物から先に食べること、炭水化物の重ね食べが血糖値を上げたとし、炭水化物は消化吸収が早いので、血糖値が上がりやすい。なのでなるべく最後の方に食べた方がいいとした。

また、風呂上りの甘いサイダーや、翌日の朝食にバナナ2本、マンゴーなどを入れた特製スムージーにも注意が。バナナは1本丸ごと食べた時には食物繊維もあり満足度は高いとしながらも、スムージーにすることによって食物繊維は破壊。また液体にしたことで、糖質の吸収が早まってしまったという。

中川アナはVTRの1日で4回も血糖値スパイクを起こし「糖尿病の疑いがありますね。診断基準の一つに、血糖値が200を超えてるってことがある。何回か200を超えていた。なかなか血糖値が下がらない」と指摘され「ちょっと待って。怖いんですけど」とおののいた。

32歳の中川アナの糖化年齢は48歳と出たが、後日、病院で検査したところ、糖尿病ではないと診断され「よかった〜」と胸をなでおろしていた。