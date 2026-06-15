CKから小川のヘディングシュートで追いついた日本(C)Getty Images現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、日本代表はオランダ代表と対戦。緊張感のある駆け引きが続く中で、互いに点を奪い合って2-2のドロー決着となった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見るオランダに69％のボール支配率を許し、押し込まれる時