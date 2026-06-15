きょう午前8時すぎ、東急東横線武蔵小杉駅で「電車内でモバイルバッテリーが発火した」と110番通報がありました。消防などによりますとけが人は今のところ確認されていないということです。東急電鉄によりますとこの影響で東急東横線は自由が丘から武蔵小杉の間で運転を見合わせていましたがさきほど午前8時50分頃運転を再開しました。警察や消防が出火原因を調べています。