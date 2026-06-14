日本テレビ系の人気番組「笑点」で42年にわたり座布団運びを務める山田隆夫（69）が、自身が会長を務める団体の元理事・A氏に対し、激しい罵詈雑言を浴びせたとされるトラブルが発覚した。6月11日発売の「週刊文春」が報じている。【画像】ラクダに乗って公道を進むアイドル時代の山田くん(19)A氏は、数年前から山田が会長を務める「青年藝術家協会」の事務仕事を無報酬で手伝っていたが、家庭の事情で理事の退任を申し出た。