◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）森保ジャパンは、８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。第１次（２０１８年〜）を含めた森保一監督体制下で、オランダ戦が対欧州勢１０試合目で、通算成績は８勝２分けとなった。この日もオランダに粘り強さを発揮し、中村敬斗、鎌田大地のゴールで２度追いつ