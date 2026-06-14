米国の宇宙企業スペースXの12日の米ナスダック市場での株式上場は、資金調達額が史上最高の750億ドル（約12兆円）だったことなどで大いに注目された。中国では、宇宙分野のスタートアップ企業が資金調達のために競って上場することを後押しするとの見方が出た。ただし、現状では中国の商業宇宙企業の売上高と技術にはスペースXと比較してまだ溝が存在する。また、中国特有の「産業構造」も関係してくるとみられる。ドイツメディア