ºäËÜ²Ö¿¥¤ÎÎÞ¡¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤ÊµÕÅ¾·à¡¢17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤ÎÂæÆ¬......¡Ö¸ÞÎØÁ°¾¥Àï¡×GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌ¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë"Á°¾¥Àï"¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿£¶¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ËÀ¸¤¸¤¿½ÅÎÏ¤òÅ¨¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Ì£Êý¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢Èà¤é¤Ï¤¤¤«¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¸«¤»¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¶¯¤µ¡Û
GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ÎÁí¹ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ
¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¸°»³Í¥¿¿¤¬£²°Ì¡¢º´Æ£½Ù¤¬£³°Ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈÆ±¤¸½ç°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ìó£²½µ´Ö¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤¬¼ÍÄøµ÷Î¥·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÇÅÀ¤Ï¡¢À¤³¦²¦¼Ô¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÇÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥¯¥ï¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤Ç¼ºÇÔ¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¸°»³¤Ë14ÅÀº¹°Ê¾å¤âÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°µ´¬¤Î±éµ»¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥¯¥ï¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ£¶¼ïÎà£·ËÜ¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃåÉ¹¡£¼«¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë238.24ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡££¶°Ì¤Î¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Î¹ç·×242.19ÅÀ¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÊÌ¤Ç......¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×
¡¡º´Æ£¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢ÇË³Ê¤Î¹½À®¡¢ÅÀ¿ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º´Æ£¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤òSP¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¼¡¤Î±éµ»¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾å¼Á¤Ê±éµ»¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â£³°Ì¤ËÆþ¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸°»³¤ÏSP¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬ËÌµþ¸ÞÎØ¤Çºî¤Ã¤¿¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¡¢¸«»ö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï£²ËÜ¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥»¥«¥ó¥É¤¬£³²óÅ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç£²²óÅ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬......¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¡ËÉã¤Ë¤â¡ØÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤â¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¸°»³¤Ï²ù¤·¤²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£´°À®·Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Õ¤¿¤ê¤ÏÀÚâøÂöËá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï°Û¼¡¸µ¤À¤¬¡¢ÌµÅ¨¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾¡µ¡¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¡£¡ÚËÜÌ¿ÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¸ÞÎØ¤Î·èÀï¤Ø¡Û
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºäËÜ²Ö¿¥¤òÉ®Æ¬¤ËÀéÍÕÉ´²»¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì¤È£¶¿ÍÃæ£´¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ´²ÖåçÍð¤À¤Ã¤¿¡£É½¾´ÂæÆÈÀê¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ÒÀª¤ò¸Ø¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï"ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SP¤Ç¤ÏºäËÜ¤¬¥ë¥Ã¥Ä¤ò¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Þ¤é¤º¤âÇÈÍð¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Îý½¬¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¡£¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢±éµ»¸å¤Ï¤³¤ß¾å¤²¤ëÎÞ¤ËÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÅ¾¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï´ÓÏ½¤Î£±°Ì¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢Áí¹ç£³°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÉ¨¤«¤éÊø¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢SP£±°Ì¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌÀ¤ë¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼çÌò¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¸À¤¨¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï£²ÅÙ¤ÎÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤Ã¤Æ£¶°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¡¢Áí¹ç£µ°Ì¤ÈÉ½¾´Âæ¤«¤é¤â³ê¤êÍî¤Á¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÎÏ¤¬Æþ¤é¤º......Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¶þ¿«¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é²ù¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¡×
¡¡ÀéÍÕ¤Ïµõ¤í¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ê¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÆÀ¸¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤ÏSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç£³ËÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áí¹ç£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤â15ÅÀº¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤ÏÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÎÑ²Ì¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÃæÄí·ò²ð¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áí¹ç£²°Ì¤ÇÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤ÈÆ±Ìç¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤ÎÃæ°æ¤À¤Ã¤¿¡£SP¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥ë¥Ã¥Ä¤Î¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡£17ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢"²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤½¤¦"¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ë¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿µ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´°À®ÅÙ¤¬SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤½¤í¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£±éµ»¤òÄÌ¤·¤ÆÎÏ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ê¤Ã¤ÆÀÞ¤ì¤Ê¤¤ÃÝ¤äÌø¤Î¶ÃÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢SP¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÀ®¸ù¡£Áí¹ç£´°Ì¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÈÔ²ó¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¸ÞÎØ¤ÎÁ°¾¥Àï¤ÈÂª¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢½÷»Ò¤Ï¡ÖËÜÌ¿ÉÔºß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡££¶¿Í¤Ë¥á¥À¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Îµ¸×Áê¤¦¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼¡¤ÎÊª¸ì¤ÎÍ½´¶¤À¡£