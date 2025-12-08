『ふたりソロキャンプ』第23話 雫の兄と巌と結衣まで一緒にグループキャンプ！
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第23話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、12月11日（木）放送の第23話「真剣に考えてくれてますか？」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第23話：真剣に考えてくれてますか？ あらすじ＞
雫の兄・海がアプローチしている会社の後輩がアウトドア好きということで誘われた、グループキャンプ。雫が断れないお願いだということもあり、渋々参加を了承した厳。だが、海が連れてきた会社の後輩は、あの結衣だった！ 現地で顔を合わせて驚く三人。それぞれの思惑が交差する中、厳と一緒に釣りをすることになった海は、妹との関係に疑問を抱く。
＞＞＞第23話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）出端祐大・講談社／「ふたりソロキャンプ」製作委員会
