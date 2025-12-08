¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥Ã¥ÈÈÇ¼Ì¿¿½¸¡Öafterglow¡×¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,520±ß¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÅù¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤È¡¢¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ºî¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¤Î¥¢¥Ê¥¶ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£
¡¡¡ÖÍ¾±¤¡×¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬Ê£¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¡É¤È¤¤¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤ÎÆîÅì¤ËÉâ¤«¤Ö¥ê¥¾ー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥¾å¤Ç»£¤é¤ì¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
(C)¿ÜÆ£·É°ì¡¿¹ÖÃÌ¼Ò