¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤âÂçµÍ¤á¡£Âè47²ó¡Öñ½Æ¬¤³¤ï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬À®ÇÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï·è¤·¤ÆÉ½¤ËÎ©¤¿¤º¡¢¿Í¡¹¤òÐúÑ´¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¼£ºÑ¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¡¢¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¡¢ÇòÈýÌÓ¤³¤È¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀè¤Î¾·³¡¦ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤Î²È´ð¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¡Ä¡Ä¤È¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼£ºÑÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÂçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡Ë¤ä¾¾Á°ÈÍ¼ç¡¦¾¾Á°Æ»×¢¡Ê¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡Ë¤Þ¤Ç¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Îº¨¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â°ÅÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼£ºÑ¤È¡¢À¶Î÷·éÇò¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Äê¿®¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿½¤Íå¾ì¤Î¿ô¤¬°ã¤¦¤Î¤À¡£Äê¿®¤Î¹Í¤¨¤Ê¤É¤ª¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Èà¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¾¡¢¼£ºÑ¤Ë¤ÏÀÖ»Ò¤Î¼ê¤ò¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£´Ö¼Ô¤È¤·¤ÆÀø¤ê¹þ¤ó¤ÀÂçºê¤âÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¤¡¢Àè¼ê¤òÆ¤¤¿¤ì¤¿¼£ºÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¿®¤ÎÉô²¼¡¢¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Î¼êÂå¤âÆÇñ½Æ¬¤ò¿©¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ï¤á¤Ë¡£
¡¡¼£ºÑ¤¬¿Í¡¹¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²¿¤¬¼åÅÀ¤Ê¤Î¤«¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ç¤â¼å¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£Äê¿®¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬´Ó¤¯¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤Î¡È¸Ø¤ê¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Äê¿®¼«¤é¤¬¡Ö¼ÁÁÇ·ðÌó¡×¡ÖÉ÷µª½ÍÀ¶¡×¤òëð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤¬º×¤ê¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤â¤Î¡×¡ÖÃÑ¤µ¤é¤·¡×¤ÈÏ·Ãæ¤¿¤Á¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ï¥·¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂç»ö¤È¤Ï»×¤ï¤Ì¤¬¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ»¿Í·¯»Ò¤â²æ¤¬¿È¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤è¤Î¤¥¡×¤ÈÀð»Ò¤Ç´é¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤³¤Î¶þ¿«¤ËÄê¿®¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤ä¤Ä¤¬ÅÂÃæ¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤òÁÀ¤¤¡¢»Â¤ê¤«¤«¤ë¡ª¡×¤ÈÆ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤Ã¤¿Äê¿®¤Ë¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¿·¤¿¤Êºö¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¡£
¡ü²ÈÀÆ¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤ÍÜÉã¤ÈÆýÊì¤«¤é¤ÎÅÁ¸À
¡¡°ì¶¶¤Î·ìÌ®¤ò¹¤²¤ëÌîË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼£ºÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ì¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ö¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿ÂÇÅÝ¡¦¼£ºÑ¥Áー¥à¡£·ì¤«¡¢»Ö¤«――¡£¤½¤Î·èÃå¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ì¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ö¤ò´Ó¤¯¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¡¢ÆÇñ½Æ¬¤Ë¤ÏÆÇñ½Æ¬¤ò¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤âËÜ²°¤é¤·¤¤¥ª¥Á¤Î¤¢¤ëºîÀï¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó¼«¤é¤¬ÆÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤ÊÂ¸ºß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼£ºÑ¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÆÇ¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¼£ºÑ¤ËÆÇñ½Æ¬¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¾·³¡¦²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÈÀÆ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼£ºÑ¤Ï¼Â¤ÎÉã¡£¤·¤«¤··ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºá¤ò½Å¤Í¤¿¿ÈÆâ¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÀÆ¤Î¿´¤òºÇ¸å¤ËÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÜÉã¤Î²È¼£¤¬º£ºÝ¤ÎºÝ¤Ë»Ä¤·¤¿¡Ö°¤¤¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤½¤Ê¤¿¤ÎÉã¤À¡×¡ÖÅ·¤ÏÅ·¤ÎÌ¾¤òñÙ¤ë¡¢Ôú¤ê¤òµö¤µ¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Åö»þ¤Ï¡¢¼ÂÉã¤Î¼£ºÑ¤¬¸À¤¦¡Ö¤ª¤¤¤¿¤ï¤·¤ä¡¢Ì´¤È¸½¡Ê¤¦¤Ä¤Ä¡Ë¤â¤ª¤ï¤«¤ê¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤À¸¤Þ¤ì¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢ÆýÊì¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Âçºê¤Î¼ê»æ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡£
¡¡¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì¿¤¬ËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿°Õ»Ö¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ÈÀÆ¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¾·³¤È¤·¤Æ¡¢¼£ºÑ¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·ì¶Ú¤ò»ý¤Ä¼«Ê¬¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¤³¤Î¤È¤¤Û¤É¡¢¼«¤é¤Î¡ÈÊ¬¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡üÉûÂê¤«¤é´¶¤¸¤¿¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤½¾Ð¤¤¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Î¿®¾ò
¡¡²ÈÀÆ¤ò¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢²È¼£¤Î°ÛÊì·»¡¦À¶¿å½Å¹¥¡ÊÍî¹ç¥â¥È¥¡Ë¤ÎÃã¼¼¡£¼£ºÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿Ãã²Û»Ò¤³¤½¡¢¡ÈÆÇñ½Æ¬¡É¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¿¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ò¡ÖÊ¢¶ñ¹ç¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈò¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÀÆ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢¾åÍÍ¤¬¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤¬Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÆÇÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼Â¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë²ÈÀÆ¤ò¤â»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë°ì½Ö¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¼£ºÑ¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢¤à¤·¤í²ÈÀÆ¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Âè47²ó¤ÎÉûÂê¡Öñ½Æ¬¤³¤ï¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÅµÍî¸ì¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê±éÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ä¹²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¡Ö¤³¤ï¤¤¤â¤Î¡×¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉÝ¤¬¤ë¤È¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡Ö¤³¤ï¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÃË¤¬¤¤¤¿¡£²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È½Â¡¹¡Öñ½Æ¬¤¬¤³¤ï¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃË¤¬Ì²¤ë¿²¼¼¤ËÂçÎÌ¤Îñ½Æ¬¤òÃÖ¤¤¤Æ»ÅÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢µ¯¤¤¿ÃË¤¬¡Ö¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ëñ½Æ¬¤ò¿©¤Ù¤ë¡£ñÙ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ï¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤À¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤é¤ÇÇ®¤¤¤ªÃã¤¬1ÇÕ¡¢¤³¤ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾Ð¤¤ÏÃ¤À¡£
¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤ÎÁè¤¤»ö¤â¡¢¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤¬¹¾¸Í¤Î¿è¡£ÄÕ½Å¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÈÆÇñ½Æ¬ºîÀï¡É¤â¡¢¼£ºÑ¤Î¤è¤¦¤ËÆÇ¤Ç»¦¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Ë¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ëËö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤â¤Õ¤¶¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤Î¹Í¤¨¤ëµØÆ¤¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼£ºÑ¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Ãã²Û»Ò¤ËÆÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÀÆ¤È²ó¤·°û¤ß¤ò¤·¤¿Ç»Ãã¤Ë¤³¤½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì²¤êÌô¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢°¤ÇÈ¤Î¸ÉÅç¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¡Ö¥ï¥·¤Ï¾·³¤Î¼Â¤ÎÉã¤¾¡ª¡×¤È¶«¤Ö¼£ºÑ¤Ë¡¢¤ªÉÕ¤¤Î¼Ô¤¬¤¤Ã¤È¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤ª¤¤¤¿¤ï¤·¤ä¡¢¤â¤Ï¤äÌ´¤È¸½¤â¤ª¤ï¤«¤ê¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¡£
¡ü»Ë¼Â¤À¤±¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤âÂç²Ï¤Ë¤¢¤é¤º
¡¡Âè47²ó¤ÇÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼£ºÑ¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤È¤Ê¤ëÃË¤¬¡ÖÇ½Ìò¼Ô¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤È¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¿Í¤À¡£Ä¹¤é¤¯¡¢¼Ì³Ú¤ÏÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î³¨»Õ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀâ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¿ÍÀâ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤½¤ÎÀâ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È»Ë¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÍè¤Æ¤ÎºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤À¡£
¡¡¡Ö¸¸¤Î³¨»Õ¡¦¼Ì³Ú¤È¤Ï²¿¼Ô¤À¡ª¡©¡×¤È¹¾¸ÍÃæ¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î´Ö¤Ë¡¢¼£ºÑ¤¬¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢¸½Âå¤À¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Æ¡¢¤·¤ì¤Ã¤È½ÅÍ×¤ÊË¡°Æ¤¬ÄÌ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¡ÖÀ¯¼£±£¤·¡×¤Î±¢ËÅÀâ¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤À¤±ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥í¥°¤¬»Ä¤ëÎáÏÂ¤Ç¤µ¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃã¼¼¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ë¼Â¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿¼Â¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤³¤½¡¢Îò»Ë¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Äê¿®¤¬Çò²ÏÈÍ¤ËÌá¤ëÁ°¡¢¹Ì½ñÆ²¤òÀ»ÃÏ½äÎé¤Î¤è¤¦¤ËË¬¤ì¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤ËÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤ò¡Ö²æ¤¬¿À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤â¤¤Ã¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²«É½»æ¹¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¸å¤Ë¡¢ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¡¢»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤é¤Ë¡¢¹¾¸Í¤ÇÊë¤é¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤Î¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¶áÀ¤¿¦¿Í¿Ô³¨»ì¡Ù¤Î¼¹É®¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢"¤¢¤êÆÀ¤¿É÷·Ê"¤È¤·¤ÆÊ¢¤ËÍî¤Á¤ë¡£»Ë¼Â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¸«±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê±öÇß¤òÌ´¤Î¤¢¤ë¾Ð¤¤ÏÃ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÎò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤«¤é¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¤Ç¡Ö·øÊª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¤É¤³¤«¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿Äê¿®¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¾å¤Î°Î¿Í¤¬¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤¤¤ë¹¬¤»¤òµý¼õ¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÎÏ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¼£ºÑ¤ÏìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢76ºÐ¤Þ¤ÇÅ·¼÷¤òÁ´¤¦¤·¡¢°ìÊý¤Ç²ÈÀÆ¤ÏÈÕÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²È´ð¤ÎÌ¿Æü¤ËÇ®¿´¤Ë¶¡ÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢Äê¿®¤ä¼£ºÑ¤ä²ÈÀÆ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¼¡²ó¤ÏºÇ½ª²ó¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¤½¤ÎÃ»¤¤¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï»ñÎÁ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¥í¥Þ¥ó¤ËËþ¤Á¤¿¥é¥¹¥È¤¬»×¤¤ÉÁ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤½¤Î°Õ»Ö¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë°ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢²¿¤ò°ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ì´¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¡ÈÊ¬¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë