½ÅÄã²»¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖAmazon Echo Dot Max¡×¡õDolby Atomos¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖAmazon Echo Studio¡×¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ²»¼Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Amazon¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖAmazon Echo¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ºþ¿·¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖEcho Dot Max¡×¤È¡ÖEcho Studio¡×¤ò2025Ç¯10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Echo Dot Max¤Ï0.8¥¤¥ó¥Á¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¤È2.5¥¤¥ó¥Á¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î2´ðÅëºÜ¤ÇÌó3ÇÜ¤Î½ÅÄã²»¤ò¼Â¸½¡¢¤µ¤é¤ËAmazon Echo Studio¤Ï3.75¥¤¥ó¥Á¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼1´ð¡Ü1.5¥¤¥ó¥Á¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼3´ð¤Ç¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤ÈDolby Atmos¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î²»¼Á¤ò¼ÂºÝ¤ËÄ°¤¤¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Echo Dot Max¤ÈEcho Studio¤Î³°¸«¤äÆâÍÆÊª¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿Amazon¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖEcho Dot Max¡×¡ÖEcho Studio¡×¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
¤Þ¤º¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£Echo Dot Max¤ÎÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤ÈÅÅ¸»¤¬Æþ¤ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖAlexa¥¢¥×¥ê¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹²»À¼¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖAmazon Alexa¡×¥¢¥×¥ê¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÏiOS¸þ¤±¤ÈAndroid¸þ¤±¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏiOSÈÇ¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£Amazon¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é¡¢±¦¾å¤Î¡Ö¡Ü¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAmazon Echo¡×¤òÁªÂò¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤ËEcho Dot Max¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤ÎÀÜÂ³ÀßÄê¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Wi-Fi¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
½é²óµ¯Æ°»þ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤òÀßÄê¡£º£²ó¤Ï¡Ö°ì³¬¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö´°Î»¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´°Î»¸å¡¢Alexa¥¢¥×¥ê¾å¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÏ¿¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤¬ÀÄ¿§¤Ë¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£Echo Studio¤â¡¢Echo Dot Max¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÊýË¡¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤ÏBluetoothÀÜÂ³¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Amazon Music¥¢¥×¥ê¤Ç²»³Ú¤òºÆÀ¸Ãæ¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÁªÂò¤Ç¡¢Echo Dot Max¤òÁªÂò¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Echo Dot Max¤Ç»ØÄê¤·¤¿²»³Ú¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶Ê¤ÎÁ÷¤êÌá¤·¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²»À¼¤ÇÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Echo Dot Max¤âEcho Studio¤âÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»ÎÌ¤Ï¤³¤ÎÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ´À°¤â²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ±û¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£
Amazon Music¥¢¥×¥ê¤«¤é²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¡¢Echo Dot Max¤ÈEcho Studio¤¬¤É¤ó¤Ê²»¼Á¤Ê¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖThe Witch From Mercury¡×¤Ç¤¹¡£
Echo Dot Max¤Ï½ÅÄã²»¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ò¥Ã¥È¤È¶â´É³Ú´ï¤Ë¤è¤ëÄã²»¤Î¶Á¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ä¤äÄã²»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¯¤°¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Äã²»¤è¤êÃæ²»¤¬¶¯¤¯¡¢¹â²»¤ÈÄã²»¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÈ´¤±¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤ä¤ä¤¯¤°¤â¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë°õ¾Ý¡£¤¿¤À¶Á¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄã²»¤Ï¥º¥·¥ó¤È¤·¤¿½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é¡¢¤É¤Îµ÷Î¥¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤âÆ±Åù¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤ËÃÖ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¡£
¤½¤Î¸å¤ËEcho Studio¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²»¼Á¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó½ÅÄã²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶Á¤¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë´ù¤Ë¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÈ¼ÁÕ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¶õµ¤´¶¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡£
¼¡¤ÏDolby AtomosÂÐ±þ¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Öbad guy¡×¡£
Echo Dot Max¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤È¥Ð¥¹¥É¥é¤Î¶Á¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¹â²»°è¤Ï¾¯¤·´Ý¤¯¡¢¤È¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê°õ¾Ý¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î²»¤¬½ÅÄã²»¤ËÉé¤±¤Æ¤ä¤äÊ¹¤³¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Echo Studio¤ÏDolby AtomosÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î²»¼Á¤ÎÎÉ¤µ¡£ËÁÆ¬¤Î±Ô¤¤¥¥Ã¥¯¤È¤ä¤ä¥Ï¥¹¥¡¼¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¹¤³¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î²»¤¬¥¯¥ê¥¢¡£Ãæ¹â²»¤ÎÈ´¤±¤¬¤è¤¯¡¢Äã²»¤Î¶Á¤¤â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¸ú¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¡£
Echo Dot Max¤ÇÄ°¤¯¤È¡¢²»¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÉô²°¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¤Û¤É¡£Äã²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶Á¤¯¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÃæ¹â²»¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ´¤±¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÈ¼ÁÕ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¡£
Echo Studio¤ÇÄ°¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÖÁÕ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥Ô¥¢¥ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢²»¤¬Î³Î©¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹â²»°è¤Ë¤¢¤ë¶âÂ°Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ëÎ¢¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥«¥¹¤ä¥Ù¡¼¥¹¤Î½ÅÄã²»¤Ï¥º¥·¥ó¤ÈÍè¤ë¤Û¤É¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢²»À¼Áàºî¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î±¿ÍÑ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐEcho Dot Max¤ÇÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¤²»¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐEcho Studio¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡£¤É¤Á¤é¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÉô²°Á´ÂÎ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È²»¤¬¶Á¤¡¢Echo Dot Max¤Ï¥µ¥¤¥º¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿½ÅÄã²»¤¬³Ú¤·¤á¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Echo Studio¤ÎÊý¤¬²»¼Á¤¬¥¯¥ê¥¢¤ÇÃæ¹â²»¤ÎÈ´¤±¤¬¤è¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Echo Dot Max¤ÈEcho Studio¤ÏºÇÂç5Âæ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAlexa¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¥é¥¦¥ó¥É²»¶Á¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Echo Studio¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤²¤Ç¤¹¡£
Echo Dot Max¤ÈEcho Studio¤Ï°Ê²¼¤ÎAmazon.co.jp¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡£²Á³Ê¤ÏEcho Dot Max¤¬ÀÇ¹þ1Ëü4980±ß¡¢Echo Studio¤¬ÀÇ¹þ3Ëü9980±ß¤Ç¤¹¡£
