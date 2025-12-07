ºäËÜ²Ö¿¥¤â¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¡× GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Ï¡Ö¥·¥ó¡¦Å·ºÍ¡×
¡¡12·î£¶Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëµ¼Ô²ñ¸«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿¼Ìë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÀª¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¡¹¤È¼Áµ¿±þÅú¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢222.49ÅÀ¤ÇÉ½¾´Âæ¤Î°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¡¢GP½÷²¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¼¡¼¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î±éµ»¤À¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¥ê¥å¥¦¤Ï¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤À¤±¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¥ê¥¹¥¡¼¤Ê¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤â¤·¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê±éµ»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤Î¹¥´ñ¿´¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬´°àú¤Ê¥·¥ç¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·è¤·¤ÆÍ¥Îô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤´¶³Ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥·¥ó¡¦Å·ºÍ¤¬¾ú¤¹¼«¿®¡Û
GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ê¥å¥¦¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢13ºÐ¤Ë¤·¤ÆÁ´ÊÆ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï16ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È°ìÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·ºÍ¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÍ¤êÍ¾¤ëºÍÇ½¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹Áá½Ï¤ÎÁª¼ê¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥ó¡¦Å·ºÍ¡×¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£³Ú¤·¤µÁ´³«¤À¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤¬¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖConfidence¡Ê¼«¿®¡Ë¡×
¡¡¥ê¥å¥¦¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç²¿ÅÙ¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¡¢¼«¿®¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤Ê¤É´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£ËâÊª¤ò¤Ï¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ÂÙÁ³¼«¼ã¤È¤·¤¿"³Ú¤·¤àµ¤ÇÛ"¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖGo, Alysa!!¡×
¡¡²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡¢¡ÖÇ¤¤»¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î²óÅ¾Â®ÅÙ¤¬Â®¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥¥ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î´ËµÞ¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤à¡££³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¡¢£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤È¼¡¡¹¤ËÃåÉ¹¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ°¤¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¡££³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÇÄù¤á¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ì¥Ù¥ë£´¤Ç¡¢¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤¬Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬±éµ»¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ÂÄê¤·¤¿±éµ»¤Ï¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»òÊª¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¹¤Î¾å¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¦¤ä¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ê¥å¥¦¤Ï¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¤É¤Á¤é¤â£±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì£²°Ì¡¢£³°Ì¤ÈÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£SP¤Î£±°Ì¤ÏÀéÍÕÉ´²»¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î£±°Ì¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¤À¤¬¡¢£²¤Ä¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬½Ð¤¿¡£¡ÚºäËÜ²Ö¿¥¤â¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÂº·É¡×¡Û
"¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ä"¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¹î¸Ê¿´¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥å¥¦¤Ï¤â¤È¤â¤È¾¡Éé¤Î°ø²Ì¤Ë¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Í¤Ë¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¿¾ï¿´¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÎ¤È¿´¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¡¦Å·ºÍ¤ÎÎÎ°è¤À¡£ÍèÇ¯£²·î¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤âËüÁ´¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î±éµ»¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°¸þ¤¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¹ñÆâÁª¼ê¸¢¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎÎÏ¤â°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤Ï¡¢²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿±éµ»¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀéÍÕ¤â¡¢ºäËÜ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ºÇÔ¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤â°ì½Ö¤Ç¤Õ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£À©¸æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥ê¥å¥¦¤Ï°ø²Ì¤Ë¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡²ñ¸«½ªÈ×¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ¤¬¡¢¥ê¥å¥¦¤ÎËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¡Ê¥ê¥å¥¦¡Ë¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤Ç°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂº·É¤¹¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤ÏÀ¸¤Êý¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¡¢¿ÍÀ¸¡¢¶È¤Î¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤¬¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡ÍèÇ¯£²·î¡¢¸ÞÎØ¤Ç¥ê¥å¥¦¤Ï"³Ú¤·¤àµ¤ÇÛ"¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤«¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£