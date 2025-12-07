Æ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤ÎÁ°¤Ç´°àú¤Ë·è¤á¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¡Ãæ°æ°¡Èþ¤¬¸ÞÎØÂåÉ½¤ØÁ°¿Ê¡Ö¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡12·î£¶Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀï¤¤¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Î°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤ËÀõÅÄ¿¿±û¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤â»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£²èÌÌ¤Î¤Ê¤«¤ÎÀõÅÄ¤Ï¶²½Ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ²ñ¼á¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¼çÌò¤ÏÁª¼ê¡×¤È¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¹µ¤¨¤á¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Îµ±¤¤Ï±£¤·¤Æ¤ââÁ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ±¤¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¤¤¿¡£17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¡×
¡¡Ãæ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀõÅÄ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ë"ÎøÊé"¤·¤¿¡£ÀõÅÄ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¤â·Ñ¾µ¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡ª¡×
¡¡¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤ÎÃæ°æ¤Ï¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾×Æ°¤â³ÐÀÃ¤Î¿¨ÇÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡Ú´°àú¤Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈäÏª¡Û
GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½é½Ð¾ì¤Ç£²°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ°æ°¡Èþ
¡¡Ãæ°æ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤â¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ï½Ð¿§¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÏËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ°æ¤Ï¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´°àú¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Î¿¿²Á¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡££³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÏÎý½¬¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º®Íð¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾Ç¤Ã¤¿¤é¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢»×¤ï¤Ì¥ß¥¹¤ÎÏ¢º¿¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÎÀµÇ°¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ°æ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥·¥Ã¥È¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥ì¥Ù¥ë£´¤ò¼è¤ê¡¢¥³¥ì¥ª¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤¹¤È¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÂçµ»¥³¥ó¥Ü¤òÀ®¸ù¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æñ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤â¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ô¥ó¤È¤¹¤Ù¤Æ¥ì¥Ù¥ë£´¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£146.98ÅÀ¤ÇÆ²¡¹¤Î£²°Ì¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤â220.89ÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦½÷²¦¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤È¤ï¤º¤«1.6ÅÀº¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú½é½Ð¾ì¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¡Ö¼Â´¶¤Ê¤¤¡×¡Û
¡ÖÃæ°æ¤¬Îý½¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ë"¥¹¥±¡¼¥ÈIQ"¤¬¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÄí·ò²ð¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëÃæ°æ¤Îµ¡Å¾¤Î¤è¤µ¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤«¡¢À¸Íè¤Î¾¡ÉéÅÙ¶»¤«¡£Èà½÷¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤Ã¤È¸å¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥ë¡¼¥¡¼¤¬SP¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Î¾Êý¤È¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤È¼ÂÎÏ¤Î¤É¤Á¤é¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ°æ¤Ï¹â¹»À¸¤é¤·¤¯¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ½¾´Âæ¤Ë¤Ï¾è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤¬¾¯¤·ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä·¤Í¤Î¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£²°Ì¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÃåÉ¹¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡£²°Ì¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÌµÍß¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÈÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤à¤·¤í°ÕÍß¤ÈÃÎÀ¤òÃÃÏ£¤·¤¿¾¡Íø¤À¤í¤¦¡£¥º¥ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¤Î´¶³Ð¤ò¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤µ¤»¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥È¡¼¤ò¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅ¬±þÎÏ¤³¤½¡¢Èà½÷¤Î¶¯¤µ¤Î¸»Àô¤À¤í¤¦¡£¡Ú¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¡Û
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ãæ°æ¤¬Æ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¾ðÆ°¤òÎÏ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£
¡Ö£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç¡¢ÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç±éµ»¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ê´¶¤¸¤Ç±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀõÅÄ¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»þÂå¤ò¡¢Ãæ°æ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤·¤¿¡£
¡¡£²½µ´Ö¸å¡¢Åìµþ¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¶á¤Å¤¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ïº£¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ°æ¤Ïµ£Á³¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£17ºÐ¤Î"ÀëÀïÉÛ¹ð"¤À¡£