¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤Êü¤Ä»¶³«À±ÃÄ¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥é¡¼14¡×¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿»¶³«À±ÃÄ¡ÖTrumpler 14¡Ê¥È¥é¥ó¥×¥é¡¼14¡Ë¡×¡£
¤ê¤å¤¦¤³¤ÄºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó8000¸÷Ç¯Àè¤Î¡¢¡Ö¥¤¡¼¥¿¥«¥ê¡¼¥ÊÀ±±À¡×¤Ë¤¢¤ëÀ±ÃÄ¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤¿À±±À¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ±¡¹¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤âËº¤ì¤Æ¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»¶³«À±ÃÄ¤È¤Ï¡¢¿ô½½¡Á¿ôÉ´¸Ä¤Î¼ã¤¤À±¤¬¤æ¤ë¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿À±¤Î½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¡£¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹À±ÃÄ¡Ê¤¹¤Ð¤ë¡¢Úå¡Ë¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
Trumpler 14¤ÎÀ±¡¹¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é50ËüÇ¯¤¯¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó2000¸Ä¤ÎÀ±¡¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÂÀÍÛ¤Î0.1ÇÜ°Ê²¼¤«¤é¿ô½½ÇÜ¤ÈÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¹±À±¤Ï¼ÁÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Trumpler 14¤ÎÂç¼ÁÎÌÀ±¤Ï¡¢¤¢¤È¿ôÉ´ËüÇ¯¤Û¤É¤ÇÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÅÅ¼§Êü¼Í¤ÈÀ±É÷¤Ç¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Îº¸Â¦¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢µ±¤¯À±¡¹¤Ë¤Þ¤®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¹õ¤¤¾®¤µ¤Ê²ô¤¬¤Ò¤È¤ÄÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¡¦¥°¥í¥Ó¥å¡¼¥ë¡ÊBok globule¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿°Å¹õÀ±±À¤Ç¤¹¡£¥¬¥¹¤ä¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¹âÌ©ÅÙ¤ÎÊ¬»Ò±À¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¡¦¥°¥í¥Ó¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢À±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Î¡ÖÁÝÅ·´ÑÂ¬ÍÑ¹âÀÇ½¥«¥á¥é¡ÊACS¡Ë¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤«¤é2016Ç¯1·î21ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï2019Ç¯1·î1Æü¸ø³«¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»öÀÖ¤¤Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¡¹¤È°Å¹õÀ±±À¡¡Ä¶Âç·¿Ë¾±ó¶ÀVLT¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿»¶³«À±ÃÄ¡ÖIC 2944¡×ºÌ¤êË¤«¤Ëµ±¤¯À±¡¹¡¡¡È¤ê¤å¤¦¤³¤ÄºÂ¡É¤Î»¶³«À±ÃÄ¡ÖNGC 3532¡×¤Þ¤Ð¤æ¤¯µ±¤¯µðÂç¤Ê¼ã¤À±¡¹¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿»¶³«À±ÃÄ¡Ö¥Ô¥¹¥ß¥¹24¡×»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµESA/Hubble - Dazzling diamonds