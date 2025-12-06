·ù¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Î¤»¤¤¤ÇÇ¾¤Ï¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÄMRI¸¡ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤ò¤ä¤á¤ëÍ£°ì¤Ç´ÊÃ±¤ÊÊýË¡Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥½¥ë¥Ä¥²¥Ð¡¼Ãø¡¢µÝ¾ìÎ´Ìõ¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò¤Ç¡¡Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹
¤¢¤Ê¤¿¤¬Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÉÔ²÷¤Ë¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£
¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ìÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬MRIÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Èï¸³¼Ô¤ÎÇ¾¤Î¤Ê¤«¤Î¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ëÉô°Ì¤¬È¿±þ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ìÄË¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÇ¶â¤Î¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¡£»Å»ö¤Î¤¢¤È¤Ç±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¹Í¤¨¤ë¢ª¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¢ªÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë
¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¼¨¤¹¤À¤í¤¦¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é¡¢¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤°¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏ¢ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ò¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡£
Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤°¤ä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¡¢Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤°¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£¤À¤¬¡¢Ï¯Êó¤â¤¢¤ë
¾¯¤·Ã¦Àþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¶ìÄË¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÌá¤½¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ç¤³¤Î¶ìÄË¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤é¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤Ìµ°Õ¼±¤Ëµ¯¤³¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤éÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ìë¡¢¾²¤Ë½¢¤¤¤¿¤È¤¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Àøºß°Õ¼±¤ÎÆ¯¤¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¶ìÄË¤«¤é±ó¤¶¤±¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¶ìÄË¤«¤éÆ¨¤²¤µ¤»¤Æ²÷³Ú¤òÄÉµá¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²÷³Ú¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤È³°½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¡¢¶ìÄË¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ²÷³Ú¤òÄÉµá¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£
¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤¹ÔÆ°¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ï¯Êó¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÁÛÁü¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¶ìÄË¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ü¤í¤·
¤¢¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤À¡£
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¶ìÄË¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¾Ã¤¨¤ë¡£
Àè±ä¤Ð¤·¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¶µ°é³Ø¼Ô¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£MRI¸¡ºº¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¿ô³Ø·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬¿ô³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¿ô³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶ìÄË¤ò»Ê¤ëÇ¾¤ÎÃæ¿õÉôÊ¬¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¿ô³Ø·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿ô³Ø¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¡¢¤½¤Î¶ìÄË¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡×
¤¸¤Ä¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿
·ù¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¤½¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¼è¤ê¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¶ìÄË¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¶ìÄË¤«¤é¤Î²òÊü¤Ï¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ëÍ£°ì¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè±ä¤Ð¤·¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ô¥Á¥ëÇî»Î¡Ê¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥ë¥È¥óÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈï¸³¼Ô¤ÎÇ§¼±¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£·îÍËÆü¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤¿¤Þ¤ëÌÌÅÝ¤ÇÉÔ²÷¤Ê¤³¤È¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤êÆü¤Ç¤¢¤ë¶âÍËÆü¤ÎÄ«¡¢·ù¤Ç¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÇ§¼±¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¡¢·ù°´¶¡¢ÉÔ²÷´¶¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Ãø¤·¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤ÎÈï¸³¼Ô¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê´ÖºÝ¡¢ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ë¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼è¤ê¤«¤«¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¡×
¢£µ¤»ý¤Á¤Î¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë
¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö·ù¤Ç¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤Éº¤Æñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÌÅÝ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤¿¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÂÕ¤±¼Ô¤Ç¤âÈóÀ¸»ºÅª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ïµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¼«¿®¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Àª¤¤¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¾å¾º¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¶ìÄË¤¬¾Ã¤¨¡¢Ç§¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤ÎÂè°ìË¡Â§¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÊªÂÎ¤ÏÀÅ»ß¾õÂÖ¤ò¤Ä¤Å¤±¡¢±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊªÂÎ¤Ï±¿Æ°¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´·À¤ÎË¡Â§¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ò¤¹¤ë¾õÂÖ¡×¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£·ë¶É¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤ò²þÁ±¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÈë·í¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯¼è¤ê¤«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤ä¤ëµ¤¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ò¤¹¤ë¾õÂÖ¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿´ÍýÅªÄñ¹³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¬¾è¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ëÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
