¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¿¿¼Â¤«¡¡ÌÜÅªÛ£Ëæ¤ÏNG¡Äº¬ÀÎý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¡É
¸µ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤é°ìÎ®¤¬Àâ¤¯¡ÈÏ¢¥Æ¥£¡¼¡É¤Î·üÇ°¤ÈÀµ¤·¤¤³èÍÑË¡
¡¡Ìîµå¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡×¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤Î¥¥ì¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÎÄê°Õ¸«¤È¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤¹¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤ÇÆóÊ¬¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£ÌÜÅª°Õ¼±¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢¤¿¤À²ó¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Îº¬ÀÏÀ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥×¥í·Ð¸³¼Ô¤ä¼ÂÀÓ¤¢¤ë»ØÆ³¼Ô¤Î¸«²ò¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÎý½¬¤Î¿¿²Á¤È·üÇ°ÅÀ¡¢Àµ¤·¤¤³èÍÑË¡¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡£
¡¦Ï¢Â³¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¦ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¦µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö°¤¤Îã¡×¤ä¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£
¡¦¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ó¿ô¤ä°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢³ÚÅ·¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÚÃ«Å´Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥£¡¼¤ò¡ÖÂÎ¤Î¥¥ì¤ò½Ð¤·¡¢ÂÎ¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÏÓ¤À¤±¤Ç¿¶¤ë¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Å´Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÈ¿Æ°¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢ÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤ËÉ¬¤º¡ÖºÇ½é¤Î¹½¤¨¤ËÌá¤¹¤³¤È¡×¤òºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤ë¡£ÂÎ¤Î²óÅ¾¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢ÁÇÁá¤¯¹½¤¨Ä¾¤¹Æ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹²áÄø¤ÎÁª¼ê¤ËÉ¬Í×¤Ê²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏÌ£¤Ç¤¤Ä¤¤Îý½¬¤À¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¼ê½ç¤òÆ§¤á¤Ð³Î¤«¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸µÂçºå¶Í°þ¼ç¾¤ÇÌîµå½Î¡ÖAmazing¡×ÂåÉ½¤Î×¢Èª¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤ÇµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¼êÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¾å¤Ë¸þ¤¤¤Æ¹ø¤¬Éâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë°ÊÊ¤¬¤Ä¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤Ç×¢Èª¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°ì¿¶¤ê¤´¤È¤Ë¼´Â¤ÎÉ¨¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ÖÉ¨¤Ä¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éâ¤¤¬¤Á¤Ê½Å¿´¤ò¶ºÀµ¤·¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤¹¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò²¼Êý¸þ¤ØÀµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ì¡Á³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¡¢Âçç½¶Ú¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯¿¶¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¼ÂÀïÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Î¶¯¹ë¡Ö´Ø¥á¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë³Ø±¡¡×¤Î°æ¸Í¿Ç¯Áí´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤«¡×¤ÎÍý²ò¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¸ÍÁí´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÎý½¬¤ò¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¾ì¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÄÌ¾ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤È¤³¤í¤òÂ¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¡¢¼´Â¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤·Â¤Ø¤Î¸Ô´ØÀá¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤À¤È¸ì¤ë¡£¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¿¶¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö5µå1¥»¥Ã¥È¡×¤òÌÜ°Â¤È¤·¡¢ÎÌ¤è¤ê¼Á¤ò½Å»ë¡£¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò´é¤ÎÁ°¤òÄÌ¤·¤ÆÌá¤¹¤³¤È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÊ¢°µ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¡Öº¬ÀÎý½¬¡×¤ò¡Öµ»½ÑÎý½¬¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥×¥í¤äÌ¾»ØÆ³¼Ô¤ÎÍýÏÀ¤òÌÏÈÏ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥£¡¼¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂÎÎÏ¶¯²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÎÇ§¤ä½¤Àµ¤Ë¤³¤½¿¿²Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜÅª°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦ËÜÍè¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥¥ì¤ä¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ³ÎÇ§¡¢²¼È¾¿ÈÏ¢Æ°¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¦ÈèÏ«¤Ë¤è¤ë¼êÂÇ¤Á¤ä¹øÉâ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¨¤Ä¤¡×Æ³Æþ¤Ê¤É¤Î¹©É×¤âÍ¸ú¤À¡£
¡¦Ì¡Á³¤ÈÂ³¤±¤º¡Ö5µå1¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡ÖËè²ó¹½¤¨¤ËÌá¤¹¡×°Õ¼±¤Ç¼Á¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë