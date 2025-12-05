ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È 2027Ç¯£±·î¤«¤éàËÉ±ÒÈñ¤Î¤¿¤áá½êÆÀÀÇÁýÀÇ¤Ë¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤ÎÇ¯¹×¤è¤ê¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬£µÆü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬ËÉ±ÒÈñ¤Îºâ¸»¤Î¤¿¤á¤Î½êÆÀÀÇÁýÀÇ¤ò£²£°£²£·Ç¯£±·î¤«¤é¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Îºâ¸»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤È¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡¢½êÆÀÀÇ¤òÁýÀÇ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤È¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£´·î¤«¤é¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Ï³«»Ï»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½êÆÀÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£·Ç¯£±·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¡Öº£¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¶â¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î£´£¶¡¦£µ¡ó¤¬¼Ò²ñÉéÃ´¡¢ÀÇ¶â¤â´Þ¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Í¡£¤³¤ì¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤ÎÇ¯¹×¤è¤ê¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤ªÂå´±¤µ¤Þ¡¢´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¹â¤¤½êÆÀ¤Î¿Í¤â¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼è¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢½êÆÀ¤ÎÄã¤¤¿Í¤Ï¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤À¤è¤Í¡££³£°£°Ëü²Ô¤¤¤À¤é¡¢£µ£°¡ó¤°¤é¤¤¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£»Ä¤ê£±£µ£°Ëü¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½êÆÀ¤Î¤½¤ó¤Ê¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¶Á¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢¹ñ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÏÅ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤³¤ÇÀÇ¶â¼è¤ë¤ï¤±¡£¤½¤ì¤òºÆÊ¬ÇÛ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¬ÇÛÊýË¡¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£