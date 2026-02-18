2月18日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、砂山圭大郎アナウンサーがお休み。代打で野村邦丸アナウンサーがアシスタントを担当した。朝日新聞の「高市首相、裁量労働制の見直し表明へ拡充念頭か、施政方針演説原案」という記事を取り上げ、大竹まことがコメントした。 働き方改革の見直しをめぐり、高市早苗首相が、特別国会の施政方針演説で裁量労働制の見直しを表明する方向で調整してい